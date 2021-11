7 sites Web pour pratiquer le yoga à la maison : vidéos pour débutants, cours, tutoriels et plus

Apprenez et pratiquez le yoga à la maison avec les meilleurs sites Web. Cours en direct et enregistrés pour pratiquer à domicile.

Le yoga est une discipline originaire de l’Inde vieille de plus de 5 000 ans et dont le but est de connecter votre histoire, votre souffle et votre esprit, à travers différents exercices, techniques et postures.

Pendant des siècles, c’est devenu un mode de vie pour ceux qui ont décidé d’améliorer le contrôle physique et mental de leur corps, apportant de grands bienfaits pour la santé.

Bienfaits de la pratique du yoga

L’une des grandes qualités du yoga est qu’il peut être pratiqué par n’importe qui, des enfants aux adultes, qu’ils soient débutants ou avancés, car leurs pratiques sont adaptées à chaque situation.

Parmi la vaste gamme de bienfaits et de bienfaits offerts par cette discipline, nous trouvons qu’elle est parfaite pour ceux qui veulent augmenter leur flexibilité, perdre du poids, corriger les problèmes de posture, réduire le stress, soulager les douleurs musculaires, renforcer leur système immunitaire et bien plus encore.

Bien sûr, il existe différents types de yoga, ceux-ci s’adaptent à tous types de publics, de niveaux et de préférences. Il est possible de retrouver des pratiques dynamiques comme le vinyasa yoga ou l’ashtanga. Certains décontractés comme le yoga sivananda ou iyengar et plus passifs comme le yoga restaurateur ou le yoga nidra.

Les meilleurs sites pour pratiquer le yoga à la maison

Cours de yoga en ligne

Yoga avec Cris

Gaïa

Ekhart Yoga

Duvet de chien

Studio Atlas

Asana rebelle

Quelque chose d’incroyable à propos du yoga est que vous n’avez pas besoin d’aller strictement dans un salon pour le pratiquer, vous pouvez le faire dans le confort de votre maison, au moment qui convient le mieux à votre routine quotidienne.

Pour cette raison, nous avons compilé 7 sites Web que vous allez adorer, surtout si vous songez à inclure cette discipline dans votre vie. Vous y trouverez des cours, des tutoriels, des astuces et toutes les informations de professionnels pour faire vos premiers pas. Commençons!

Cours de yoga en ligne

Classes de Yoga Online est un site web conçu par l’International School of Yoga et vous y trouverez du contenu en streaming illimité 100% lié à la pratique de cette discipline.

Trouvez des tutoriels, des cours en direct et enregistrés, du matériel d’information et bien plus encore. Pour accéder à ce contenu, il suffit de vous inscrire gratuitement et vous bénéficierez d’une période d’essai de 30 jours.

Ils ont actuellement trois types d’abonnements ou de plans, mensuels, semestriels ou annuels, pouvant choisir celui qui convient le mieux à vos possibilités. C’est l’une des options les plus complètes et les plus qualitatives que vous puissiez trouver sur Internet.

Yoga avec Cris

Si vous débutez dans cette discipline, Yoga with Cris est une excellente alternative pour faire le premier pas. Sur son site internet, vous trouverez un accès illimité à 180 cours sur différents styles, intensités, niveaux et durée afin que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux.

Mieux encore, une nouvelle classe est ajoutée chaque semaine, de sorte que le contenu ne cesse de croître. Il a une période d’essai de 7 jours totalement gratuite, bien que si vous voulez aller plus loin, vous pouvez payer l’abonnement de 9,99 € (plus TVA) mensuellement et accéder à tout le matériel et même avoir une communication directe avec Cris pour des conseils et des consultations via e -mail ou appels vidéo.

Gaïa

Gaia est l’une des plateformes les plus complètes pour ceux qui veulent savoir tout ce qui entoure le monde du yoga. Il est disponible dans plus de 200 pays et son contenu est disponible dans différentes langues, dont l’espagnol.

Dans sa bibliothèque, vous trouverez plus de 2 200 vidéos, séries, documentaires et cours de yoga pour tous les niveaux, besoins et préférences. De plus, vous avez accès à des événements, des conférences et des ateliers qui cherchent à approfondir l’être humain et ses croyances.

Il a une période d’essai gratuite de 7 jours et vous pouvez choisir un plan d’abonnement (mensuel, annuel ou événements +) à partir de 9,99 $ à 249 $ selon les cas.

Académie de yoga Ekhart

Esther Ekhart Academy est une école de formation spécialisée en yoga et fait partie d’Ekhartoga.com. Ici, vous aurez accès à 22 styles de yoga, de la main de 45 professeurs internationaux avec une grande expérience.

Grâce à cette académie, toute personne non membre a un accès illimité à tous les cours sans avoir besoin d’un abonnement. Ces cours sont accessibles aux débutants, aux professionnels chevronnés et même aux enseignants.

Duvet de chien

L’une des alternatives les plus complètes pour débuter vos pratiques de yoga. Avec plus de 60 000 entraînements, postures et exercices, son catalogue de contenus est très complet pour tous les niveaux, du débutant au pratiquant confirmé.

Vous pourrez choisir différents modes entre le yoga, le HIIT, la méditation, la barre et le yoga prénatal et essayer celui qui vous convient le mieux. Apprenez des postures de base à des exercices plus avancés à votre propre rythme. Si vous le souhaitez, vous pouvez également essayer son application mobile et l’emporter toujours avec vous.

Studio Atlas

Atlas Studio est plus qu’un studio de yoga, ils se spécialisent dans la kundalini à travers le coaching ou le mentorat avec des cours pour tous les niveaux, des débutants aux plus vétérans et experts.

Vous aurez la possibilité de choisir les cours qui correspondent le mieux à votre disponibilité, votre style de vie et votre budget. De plus, vous pouvez demander des cours particuliers et des ateliers avec les professeurs. Ils ont des abonnements et des tarifs différents, il vous suffit de choisir celui qui convient le mieux à votre poche.

Asana rebelle

Enfin, Asana Rebel, une plateforme sur laquelle vous venez d’entrer, vous devez choisir au moins trois objectifs : mieux dormir, perdre du poids, raffermir et tonifier le corps, faire de l’exercice plus efficacement, créer des habitudes saines ou avoir plus d’énergie au quotidien.

Vous vous demandez sûrement pourquoi cela fonctionne de cette façon? Eh bien, une fois que vous avez sélectionné vos objectifs, vous devez vous inscrire et plus tard, vous pouvez utiliser l’application mobile ou le Web comme vous préférez.

L’idée est qu’en mélangeant yoga + fitness, Asana Rebel crée une combinaison idéale pour vous en fonction de vos besoins. Vous pouvez suivre les recommandations ou sélectionner les routines quotidiennes que vous souhaitez. Bien entendu, il n’est pas gratuit et a un prix annuel que vous pouvez vérifier dès votre inscription.

Avec toutes ces pages web pour pratiquer le yoga à la maison, il est temps de prendre le contrôle de son corps et de son esprit, d’améliorer sa santé et de profiter pleinement de la vie.

