Les origines du Google Play Store : il n’y avait que 50 applications et elles étaient toutes gratuites

Ce sont les changements que le Play Store a subis au fil des ans.

L’un des principaux avantages d’avoir un smartphone Android est sa boutique d’applications appelée Play Store. D’accord, nous n’allons pas nier que le magasin d’applications Google peut avoir d’autres problèmes avec certaines applications pleines de logiciels malveillants, mais il est également vrai que parmi ses millions d’applications disponibles, il y en a beaucoup de grande qualité.

Cependant, le Play Store d’aujourd’hui n’a que peu ou rien à voir avec ses origines. Tout comme Android était un système d’exploitation très rudimentaire il y a des années, sa boutique d’applications laissait beaucoup à désirer. Peu d’applications, sans captures d’écran pour montrer à quoi ressemblaient les applications, et pratiquement toutes sont gratuites. Beaucoup d’entre vous ne s’en souviendront sûrement même pas, mais heureusement, Android Authory s’en souvient.

C’était le Play Store à ses origines

Lancée en 2008 sous le nom d’Android Market, les premières applications que l’on a pu trouver dans ce lieu étaient toutes gratuites. Comme vous l’avez lu, les développeurs ne pouvaient pas facturer leurs créations ou incorporer des microtransactions. Quelques mois plus tard, plus précisément en 2009, les applications de paiement arriveront et en 2011 les premiers comparateurs intégrés. Et on est content, au final, les développeurs aussi doivent manger et c’est que si une application en vaut la peine, il faut la payer.

D’un autre côté, le nombre d’applications qui existaient au début n’a que peu ou rien à voir avec ce qui existe aujourd’hui. Alors qu’aujourd’hui on peut télécharger des applications à partir d’un catalogue de plus d’un million, au départ Android Market est né avec un nombre de 50.

Une autre caractéristique que le Play Store avait initialement est que lorsque nous avons téléchargé une application, nous l’avons fait à l’aveuglette. C’est-à-dire que nous n’avions pas de captures d’écran pour voir l’interface dudit outil. De nos jours, le Play Store propose des captures d’écran et des vidéos, mais pas celui des débuts. Une décision étrange car à l’époque son principal concurrent, l’App Store d’Apple, comptait.

Enfin et surtout, l’origine de son nom doit être expliquée. Pour Google, Android Market était un grand nom car ils voulaient éviter à tout prix d’utiliser le mot store – c’est pourquoi ils utiliseront market. Ils voulaient que les développeurs voient l’Android Market comme un lieu ouvert pour publier leurs créations et il est possible que le mot store les ait repoussés. Heureusement, ils ont rectifié au fil du temps car le nom actuel est bien meilleur.

Comme nous pouvons le voir, le Play Store a beaucoup changé depuis ses origines jusqu’à ce jour et heureusement pour le mieux. Oui, c’est vrai qu’il a encore beaucoup de place à l’amélioration (notamment en termes de confidentialité et de sécurité) mais il est également vrai que la liberté que nous offre cette boutique d’applications ne se retrouve nulle part ailleurs. Et pour montrer un bouton, nous vous laissons ici les 26 meilleures applications gratuites à télécharger sur votre smartphone.

Sujets connexes : Applications, Applications gratuites, Google Play