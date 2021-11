C’était le premier mobile de l’histoire avec un écran OLED

Les premiers mobiles OLED datent de 2003.

Il existe de nombreux smartphones sur le marché, donc choisir entre l’un ou l’autre n’est pas du tout facile. Et si des processeurs différents, et si l’un prenait de meilleures photos qu’un autre… et bien sûr on ne peut pas oublier les écrans des terminaux. Nous ne parlons pas seulement de la taille de ceux-ci, mais aussi de la technologie qu’ils utilisent.

OLED, AMOLED P-OLED… tout peut nous sembler chinois. Cependant, c’est une technologie de plus en plus courante, et que l’on retrouve depuis toujours dans les appareils haut de gamme. Dans ce cas, nous ne pouvons pas parler d’une source lumineuse commune, mais chacun des pixels a son propre émetteur de lumière, que nous appelons une diode ou une LED.

Maintenant, le premier appareil avec un écran OLED remonte à 2003 et c’était un téléphone pliable qui, soit dit en passant, n’a rien à voir avec le fait de voir les téléphones avec écrans pliants aujourd’hui au cas où vous vous poseriez la question.

Les premiers appareils OLED datent de 2003

Samsung E700. Un appareil à clapet ou pliable que l’on pourrait dire a été le premier à intégrer un écran OLED comme écran secondaire à l’extérieur du couvercle. La même année, des téléphones aux caractéristiques identiques comme le LG 7030 ou le Motorola V303 seraient également lancés.

Cependant, il faudrait aller en 2006 pour voir le premier appareil qui utiliserait le nom AMOLED que nous utilisons aujourd’hui. Comme nous le lisons dans GSMArena, il s’agit du BenQ-Siemens S88, un appareil apparu lorsque BenQ a racheté la division téléphonie de Siemens. Malheureusement, l’alliance n’a pas duré longtemps en raison de lourdes pertes initiales.

Le S88 était un téléphone qui, en plus d’avoir un écran AMOLED, avait un appareil photo de 2 mégapixels avec mise au point automatique et flash LED, ce qui pour l’époque était une merveille. Il disposait également d’une carte mémoire et d’une connectivité 2G. Puis le Nokia N85 arrivera en 2008 ou Samsung avec le M7500 Emporio Armani, bien que le monde ait sans aucun doute révolutionné avec l’arrivée du Samsung I7500 Galaxy, le premier téléphone Galaxy de l’histoire et qui évoluera plus tard vers ce que tout le monde sait : le Samsung Gamme Galaxy S.

Pour tout cela, non, la technologie OLED n’est pas une chose de maintenant. Il y a des années, il existait déjà et bien qu’il n’ait que peu ou rien à voir avec ce qui existe aujourd’hui, la vérité est que beaucoup de téléphones d’antan étaient déjà avancés pour leur époque.

