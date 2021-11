Voici le nouveau radiateur Xiaomi : il sert à sécher les serviettes et consomme peu d’électricité

Xiaomi a un nouveau radiateur bon marché pour la maison.

C’est un non-stop. Nous parlons bien sûr de Xiaomi, la firme chinoise qui occupe la deuxième place des marques qui vend le plus de téléphones mobiles dans le monde et qui, bien sûr, est également spécialiste de la fabrication d’appareils électroménagers d’une qualité et d’un goût exceptionnels.

A cette occasion, Xiaomi présente son nouveau radiateur dont la caractéristique principale est qu’il génère de la chaleur à grande vitesse, nous n’aurons donc pas à attendre de temps pour que notre maison soit très chaude. Bien sûr, il présente également d’autres avantages de la marque « Xiaomi », tels que son beau design et un prix vraiment révolutionnaire.

Le nouveau radiateur de Xiaomi gardera votre maison au chaud cet hiver

Juste à temps pour l’arrivée de l’hiver. Comme nous le lisons dans Gizmochina, Xiaomi lance le MiJia Graphene Smart Electric Heater, un radiateur qui, malgré son nom étrange, est sans aucun doute l’un des produits les plus intéressants de ces dernières semaines.

La clé de ce radiateur ou radiateur est sa grande efficacité puisqu’il chauffe autant ou plus que les autres radiateurs du marché mais sans avoir besoin de dépenser plus d’énergie. Et attention, car il sert non seulement à chauffer une pièce ou la salle de bain avant d’entrer dans la douche, mais il sert aussi à d’autres tâches comme sécher des vêtements ou des serviettes mouillés.

Bien sûr, nous parlons également de Xiaomi et cela ne peut signifier qu’une seule chose : qu’il est également intelligent, peut être contrôlé par la voix et dispose d’une connexion Wi-Fi.

Le radiateur électrique intelligent MiJia Graphene (tissu avec le nom) est à un prix pour tous les budgets. Pour seulement 449 yuans ou ce qui est le même, moins de 70 $, nous pouvons avoir dans nos maisons un de ces produits vraiment utiles qui nous garderont bien au chaud tout l’hiver.

