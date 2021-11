3 gestes secrets de votre mobile Xiaomi qui changeront votre expérience utilisateur

Apprenez à tirer le meilleur parti de votre mobile Xiaomi avec ces astuces simples.

MIUI cache une infinité de fonctions, d’outils et de secrets différents. La couche de personnalisation de Xiaomi est l’une des plus complètes qui existe aujourd’hui. À tel point qu’il est parfois facile d’oublier certains de ses détails les plus intéressants.

Dans les versions les plus récentes de MIUI, Xiaomi a misé plus que jamais sur les gestes pour gérer l’interface utilisateur. Aujourd’hui, nous allons passer en revue certains des plus utiles et intéressants que l’on puisse trouver dans MIUI.

9 astuces MIUI 12 que peu de gens connaissent

Basculer entre le panneau de notification et le panneau de configuration rapide

Avec MIUI 12.5, Xiaomi a introduit un centre de contrôle renouvelé à partir duquel contrôler les paramètres et le contrôle de l’appareil gadgets connecté à Xiaomi Home ou Google Home. Le problème est que pour accéder à ce panneau, vous devez effectuer le même geste que nous ferions pour accéder au panneau de notification dans la moitié droite de l’écran, ce qui peut provoquer une certaine confusion chez les utilisateurs moins familiers avec MIUI.

Ce que tout le monde ne sait pas, c’est qu’il est possible de basculer entre le panneau de notification et le panneau de paramètres rapides lorsque, une fois l’un d’eux ouvert, vous faites glisser votre doigt sur l’écran vers la gauche ou la droite.

Organisez les icônes de votre écran d’accueil d’un simple geste

MIUI ne donne pas la possibilité d’organiser les icônes sur l’écran d’accueil par ordre alphabétique. Mais il comprend une option peu connue, qui permet de remplir les espaces vides et d’organiser les icônes du lanceur.

Pour cela, il suffit d’accéder au mode édition de l’écran d’accueil en appuyant longuement sur un espace vide, et de secouer le mobile.

Transformez les notifications en fenêtres flottantes

Les dernières versions de MIUI sont livrées avec des fonctions spécialement conçues pour améliorer l’expérience utilisateur lors de l’utilisation du multitâche. L’un d’eux est la possibilité d’ouvrir des notifications dans des fenêtres flottantes.

Pour cela, il vous suffit de faire un appui long sur une notification reçue et de la faire glisser vers le bas de l’écran. L’application s’ouvrira dans une fenêtre que vous pourrez déplacer sur l’écran, redimensionner ou fermer lorsque vous n’en aurez plus besoin.

Prendre des captures d’écran avec des gestes

Votre mobile Xiaomi inclut un moyen plus rapide de prendre des captures d’écran. Si vous avez activé cette option via les paramètres supplémentaires, vous pouvez prendre des captures d’écran en faisant glisser trois doigts vers le bas sur l’écran.

Sujets connexes : Téléphones, Téléphones chinois, Xiaomi