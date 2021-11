Tous ces téléphones Xiaomi attendent toujours MIUI 12.5

Tous les smartphones Xiaomi et Redmi qui n’ont pas été mis à jour vers MIUI 12.5 ont au moins deux ans.

MIUI est l’une des couches de personnalisation Android les plus populaires aujourd’hui grâce, en partie, au grand nombre d’appareils Xiaomi, Redmi et POCO qui sont vendus chaque année. Côté positif, il possède un grand nombre de fonctions supplémentaires que l’on ne trouve pas dans Android Stock, mais, en revanche, sa gestion de l’énergie et ses notifications peuvent être grandement améliorées et ses applications incluent la publicité, qui heureusement peut être désactivée.

S’il est vrai qu’à ce jour, très peu de terminaux n’ont pas encore reçu la dernière version de la couche de personnalisation Xiaomi, il existe encore des téléphones mobiles du fabricant chinois qui attendent toujours MIUI 12.5.

Ensuite, nous allons détailler tous les modèles de smartphones Xiaomi et Redmi qui n’ont pas encore reçu MIUI 12.5.

Ce sont tous les terminaux de la marque chinoise qui n’ont pas encore été mis à jour vers MIUI 12.5

La liste complète des appareils Xiaomi et Redmi qui n’ont pas encore reçu la mise à jour vers MIUI 12.5 est la suivante :

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi Mix 2S

Redmi 7A

Redmi 8A

Redmi 8A Double / Pro

Redmi 8

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9

Redmi Note 8T

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9S

Tous les smartphones de cette liste ont au moins deux ans de vie, puisque la série Mi 8 a été lancée sur le marché il y a près de trois ans, et probablement, MIUI 12.5 sera la dernière mise à jour qu’ils recevront car nous serions très surpris si l’un de ces terminaux recevra MIUI 13.

Malgré tout cela, si vous êtes propriétaires de l’un de ces smartphones Xiaomi, ne désespérez pas car il est fort probable que ces appareils seront mis à jour vers MIUI 12.5 avant la fin de l’année.

