Découvrez des moyens de paiement similaires à PayPal : des options sûres et sans conditions.

Vous recherchez des méthodes de paiement similaires à PayPal ? Ce sont les alternatives les plus sûres et les plus fiables. Entrez et faites leur connaissance !

Actuellement, PayPal est l’une des principales plateformes d’envoi et de réception d’argent en ligne dans le monde. Cela l’a amené à récolter des millions d’utilisateurs dans le monde, ce qui en fait l’une des options les plus populaires.

Du domaine commercial pour la gestion des paiements des clients et des fournisseurs, ainsi qu’au niveau personnel pour envoyer et recevoir de l’argent entre personnes, PayPal a toujours été l’une des options les plus confortables, rapides et sécurisées.

Malgré cela, de nombreux utilisateurs préfèrent d’autres plateformes qui offrent des services plus proches de leurs besoins. Si tel est votre cas, nous vous présentons 8 alternatives à PayPal pour envoyer de l’argent en ligne sans soucis.

Meilleures plateformes pour envoyer de l’argent en ligne

Twyp

Skrill

Bizum

Venmo

Payeur

Dwolla

Apple Pay

Google Pay

L’une des raisons pour lesquelles de nombreux utilisateurs recherchent de meilleures alternatives à PayPal est liée à sa politique de commission, qui peut être assez élevée par rapport à d’autres plateformes similaires.

En tenant compte de cela et d’autres aspects, dans notre liste, vous trouverez différentes options afin que vous puissiez choisir celle qui convient le mieux à vos besoins. Sans plus à dire, nous commençons.

Twyp

Sans aucun doute, Twyp est l’une des meilleures alternatives à la populaire plate-forme PayPal. C’est un service qui vous donne la possibilité de contrôler toutes vos dépenses et où vous pouvez également recharger directement depuis votre banque. Comme si cela ne suffisait pas, il vous permet d’envoyer et de recevoir de l’argent en devises étrangères et de les convertir en fonction du taux de change moyen du marché.

Ses principales caractéristiques sont la possibilité d’envoyer des virements internationaux, une API gratuite pour gérer les paiements dans les magasins, l’accès à une carte Mastercard et surtout, ses commissions sont très faibles et vous pouvez économiser grâce à des remises.

Skrill

Depuis son arrivée en 2001, Skrill est devenu une excellente option pour envoyer de l’argent entre particuliers qui ont un compte sur la plateforme ou une autre alternative rapidement et en toute sécurité.

Il prend actuellement en charge plus de 40 devises, reçoit les paiements des clients par cartes de crédit et de débit et vous permet de convertir votre solde en crypto-monnaies. Bien entendu, les échanges de devises génèrent une commission de 3,99% et si vous souhaitez retirer votre argent sur un compte bancaire, celui-ci a un supplément de 5,50 euros. Cependant, il reste l’une des meilleures alternatives à PayPal.

Bizum

Une excellente plate-forme pour envoyer de l’argent entre personnes rapidement et facilement, ainsi que pour effectuer des paiements en ligne. Bizum facilite la gestion des paiements et des achats en ligne aux établissements et entreprises affiliés.

L’une des particularités de Bizum est que pour les paiements et les achats en ligne, vous pouvez activer un mot de passe spécial à quatre chiffres. Avec cette clé, vous ne recevez aucune commission en banque et c’est comme si vous le faisiez avec votre carte de crédit lors d’un achat en ligne.

Venmo

Venmo est une application de paiement social rapide et sécurisée qui fait partie de PayPal. Comme nous l’avons dit, cette plateforme vous permet de payer, de recevoir et de demander de l’argent à vos amis ou contacts.

Cependant, cela ne s’arrête pas là, car il prend également en charge les virements bancaires (uniquement aux États-Unis), en vous limitant à utiliser l’application mobile pour envoyer de l’argent à vos contacts ou à utiliser une carte de débit de crédit.

Payeur

Payoneer est une autre option connue sur le marché et l’une des meilleures alternatives à PayPal. C’est l’une des plates-formes les plus utilisées, car elle permet l’intégration avec d’autres pour envoyer et recevoir de l’argent. En plus de pouvoir accéder à une Mastercard TDC prépayée pour les achats et paiements en ligne.

Il se distingue par la facilité de conversion de votre solde vers différentes divisions (avec une commission de 0,5%), les virements entre comptes Payoneer sans frais supplémentaires, le retrait de votre argent sur des comptes bancaires avec 1,5 euro par mouvement ou 2% du montant si vous souhaitez le convertir dans une autre devise.

Dwolla

Bien que ce ne soit pas l’une des options les plus populaires, Dwolla est une alternative à considérer, en particulier en ce qui concerne PayPal. Il s’agit d’un processeur de paiement pour l’envoi et la réception d’argent entre entreprises et particuliers et spécialisé dans les transferts ACH.

Contrairement à d’autres plateformes, il n’offre pas de traitement par carte et lie plutôt vos fonds directement au compte bancaire, ce qui permet de réduire les frais entre les transactions, alors que dans d’autres cas, les montants sont assez élevés.

Apple Pay

Lorsque nous parlons d’Apple Pay, nous ne nous limitons pas seulement à un processeur de paiement pour acheter des articles ou effectuer des paiements dans les magasins, cela facilite également la possibilité d’envoyer et de recevoir de l’argent entre utilisateurs Apple.

C’est un système très simple et intuitif qui vous permet de payer en un clic ou via vos appareils Apple, ce qui garantit polyvalence et sécurité à tout moment. De plus, il est compatible avec la plupart des fournisseurs de cartes et de services de paiement.

Google Pay

Enfin, Google Pay, une plateforme très similaire à Apple Pay, puisqu’elle permet de payer en ligne dans des millions de magasins à travers le monde via un numéro crypté pour les clients au lieu de votre numéro de carte bancaire.

Vous pouvez envoyer et recevoir de l’argent en utilisant une adresse e-mail ou un numéro de téléphone, ainsi que faciliter l’intégration dans les magasins en ligne pour les commerçants.

Nous espérons que ces alternatives à PayPal pour envoyer de l’argent en ligne vous seront très utiles. Si vous connaissez une autre option, n’hésitez pas à la partager avec nous et augmentez ainsi les possibilités.

Si vous avez aimé cet article, découvrez comment PayPal veut devenir votre nouvelle banque avec son application mobile renouvelée, ou mieux encore, découvrez comment payer avec votre mobile rapidement et facilement.

