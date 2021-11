Microsoft a sorti une souris en plastique des océans

Microsoft a lancé une souris en plastique des mers.

La souris est sans aucun doute – avec le clavier – l’accessoire le plus important d’un ordinateur. D’où l’importance d’acquérir une bonne souris car il n’y a pas peu de gens qui restent ensemble plusieurs heures par jour à l’utiliser. Cela vaut donc vraiment la peine de payer un peu plus cher cet accessoire, non seulement pour rendre l’expérience utilisateur la plus appropriée mais aussi pour éviter d’éventuelles blessures au poignet.

Microsoft est récemment devenu l’un des meilleurs fabricants de matériel, à la fois dans les tablettes, les ordinateurs et les accessoires de ce type. Leur nouveau produit est une souris vraiment agréable et confortable, qui est également fabriquée à partir de plastiques provenant des océans. Parce que vous pouvez acheter des produits de qualité et en même temps prendre soin de l’environnement.

La nouvelle souris de Microsoft est fabriquée à partir de plastiques récupérés dans les océans

Comme nous le lisons dans MSPoweruser, le nouveau produit de la société Redmond est Microsoft Ocean Plastic et il est fabriqué avec du plastique recyclé provenant des océans. Ce plastique est collecté dans les mers, nettoyé et traité jusqu’à ce que le résultat final soit obtenu et par son apparence, le résultat est impressionnant.

Compatible Bluetooth basse consommation, il a une portée de 10 mètres et peut être utilisé avec n’importe quel système d’exploitation de bureau, même Android et iOS. Pour son fonctionnement, il n’a besoin que d’une pile alcaline déjà incluse et a une autonomie d’environ 12 mois.

Le prix de cette souris est de 24,99 $, un prix qui pour beaucoup peut être un peu élevé mais avouons-le. Cela vaut vraiment la peine de payer pour une souris avec ces caractéristiques et c’est qu’en plus d’acquérir un accessoire de haute qualité fabriqué par une grande marque comme Microsoft, nous aiderons la planète. Tous sont des avantages.

