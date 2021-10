5 astuces pour l’application notes de votre mobile Xiaomi qui changeront complètement votre expérience

Profitez pleinement de l’application de notes de votre mobile Xiaomi avec ces astuces, elle peut vous offrir bien plus que vous ne le pensez.

Dans cet article, nous voulons vous parler de l’une des applications les plus complètes de votre mobile Xiaomi, mais aussi l’une des plus gaspillées. Il s’agit de l’application Notes qui, comme son nom l’indique, permet de prendre des notes et des notes sur le terminal. Nous avons minutieusement analysé l’application pour vous donner 5 astuces pour l’application de notes de votre Xiaomi qui vous permettront d’en tirer le meilleur parti.

Bien qu’il ne soit pas inclus dans notre sélection des meilleures alternatives à Google Keep, puisque son utilisation est limitée aux téléphones Xiaomi, la vérité est que cette application de notes est très complète en termes de fonctionnalités et de fonctions. Sans plus tarder, nous allons vous expliquer chacune de ces 5 astuces en détail afin que vous puissiez vous aussi les mettre en pratique.

Personnalisez la couleur et l’arrière-plan de chaque note

Dans cette application Xiaomi, vous pouvez non seulement enregistrer toutes les notes que vous souhaitez, mais également les personnaliser afin qu’elles ne soient pas toutes identiques. Et il y a une fonction d’édition pour l’arrière-plan de la note afin que vous puissiez le changer en l’une des images disponibles dans la galerie de l’application. Changer le fond d’une image ou d’une couleur est très simple, suivez ces étapes :

Ouvrez l’application Notes sur votre mobile. Saisissez la note que vous souhaitez personnaliser. Cliquez sur l’icône de chemise qui apparaît dans le coin supérieur droit. Faites glisser votre doigt sur la galerie inférieure jusqu’à ce que vous trouviez l’arrière-plan que vous aimez le plus. Les couleurs d’accompagnement sont à la fin. Appuyez sur l’image que vous souhaitez définir comme arrière-plan de la note et le tour est joué, elle sera appliquée automatiquement.

Organisez vos notes dans différents dossiers

Si vous utilisez régulièrement l’application Notes, il est normal qu’un grand nombre de notes s’accumulent sans avoir à les commander. Heureusement, dans cette application, vous pouvez facilement les organiser dans des dossiers. Ainsi, en entrant dans l’application, trouver la note que vous recherchez sera beaucoup plus facile. Voici la marche à suivre pour organiser les notes dans différents dossiers :

Ouvrez l’application Notes sur votre mobile. Appuyez sur l’icône du dossier en haut à gauche de l’écran. Dans le menu des options, sélectionnez « Nouveau dossier ». Écrivez le nom du nouveau dossier et cliquez sur « OK ». Pour ajouter une note à un dossier, appuyez et maintenez dessus, cliquez sur l’option « Déplacer vers » et sélectionnez le dossier de destination.

Enregistrez des images et des audios dans les notes

Les notes que vous créez sur votre mobile Xiaomi peuvent également avoir des images et des audios. Ainsi, lorsque vous souhaitez enregistrer des photos ou des audios pour y accéder rapidement, vous pouvez utiliser l’application Notes. Vous pouvez le faire en suivant ces étapes :

Entrez dans l’application et cliquez sur le bouton + pour ouvrir une nouvelle note. Cliquez sur l’icône de l’image pour ajouter une photo. Sélectionnez celui que vous souhaitez ajouter dans la galerie de terminaux. Appuyez sur l’icône d’onde audio pour ajouter un enregistrement. Il vous suffit d’autoriser l’application à accéder au microphone et de commencer à parler.

Dessinez ce dont vous avez besoin sur chaque note

Tout comme une note peut être constituée d’un enregistrement vocal ou audio, elle peut également être réalisée à partir d’un dessin que vous créez de vos propres mains. Parfois vous avez l’idée d’un dessin en tête, mais vous n’avez nulle part où le mettre pour ne pas l’oublier. Eh bien, avec l’application Notes, vous pouvez le faire sur votre Xiaomi. D’autre part, vous pouvez également l’utiliser pour communiquer lorsque vous ne pouvez pas parler ou pour prendre des notes à la main. Les utilitaires de cette fonctionnalité sont étendus.

Le processus pour dessiner dans l’application Xiaomi Notes est le suivant :

Entrez dans l’application et cliquez sur le bouton + pour ouvrir une nouvelle note. Appuyez sur l’icône de dessin, représentée par une ligne ondulée. Choisissez la couleur que vous souhaitez utiliser, ainsi que l’outil (crayon, marqueur, stylo…), et dessinez sur l’écran. Avec le caoutchouc, vous pouvez effacer ce dont vous avez besoin. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la coche dans le coin supérieur droit pour enregistrer le dessin.

Prenez des notes rapides en quelques secondes

Enfin, une autre astuce qui peut être très utile est celle qui permet de prendre des notes rapidement sur son mobile Xiaomi. Par exemple, si vous vous souvenez que vous avez besoin d’un produit pour votre maison et que vous ne voulez pas l’oublier, vous pouvez l’ajouter à votre liste de courses en quelques secondes à l’aide de cet outil. Voici comment activer et utiliser les notes autocollantes Xiaomi :

Entrez dans l’application Notes et cliquez sur le bouton d’engrenage dans le coin supérieur droit pour entrer les paramètres. Accédez à la section « Notes rapides ». Autorisez Notes à accéder à votre contenu mobile. Cochez la case « Notes rapides ». Désormais, il vous suffit de faire glisser le petit onglet jaune dans le coin supérieur gauche de l’écran vers la droite. Cela ouvrira le menu des notes rapides pour prendre des notes et des tâches en quelques secondes seulement.

