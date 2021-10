Vous n’utilisez pas correctement le cache cordon : il ne doit pas s’accrocher à votre cou

Xiaomi le dit, pas nous… La ficelle sert à attacher le mobile au poignet et qu’il ne nous tombe jamais des mains !

Si vous faites partie de ces nombreux utilisateurs qui aiment porter leur mobile (in) confortablement autour de leur cou, nous avons un message pour vous de Xiaomi.

Et oui les amis, si le constructeur Haidian a lancé il y a quelques jours le Xiaomi 11 Lite 5G New Edition comme le smartphone le plus fin du marché en ce cours de 2021 -6,81 millimètres d’épaisseur-, maintenant il présente ses premières coques pour protéger un design délicat comme ça, avec une jolie ficelle noire ou jaune qui, attention, n’est pas utile à pendre autour du cou.

En fait, c’est que, comme nous l’ont appris les collègues de GizmoChina, pour Xiaomi, ces cordons sont idéaux pour attacher le smartphone au poignet, facilitant l’utilisation continue du téléphone mais servant également de bouée de sauvetage, évitant en même temps qu’il Je me suis écrasé par négligence en marchant ou en faisant toute autre tâche.

Selon Xiaomi, les étuis avec ficelle sont idéaux pour attacher le smartphone au poignet et non pour l’accrocher autour du cou, car vous pouvez ainsi l’utiliser plus confortablement sans craindre les chutes dues à une négligence ou à un trébuchement.

C’est ainsi que sont conçus les nouveaux étuis avec cordon de Xiaomi, conçus avec Kittie yiyi

Pour créer cette gamme d’étuis de protection, qui pour l’instant ne sont disponibles que pour ce Xiaomi 11 Lite 5G New Edition, le fabricant chinois a travaillé avec la firme de mode Kittie yiyi, qui depuis Kuala Lumpur ont mis un peu de couleur dans la vie des utilisateurs de ce séduisant smartphone.

En effet, les coques présentent un design très coloré et gai, accompagné de ficelles jaunes ou noires qui peuvent être attachées au poignet, sans oublier qu’il s’agit d’accessoires de protection pour un smartphone léger et délicat, et pas seulement de jolies coques design.

Ainsi, Xiaomi les a conçus en plastique dur transparent et non en silicone, avec des pare-chocs plus solides dans les coins et un ancrage sécurisé qui empêchera le smartphone de glisser une fois placé dans son étui de protection.

Cela semble être un étui de qualité et beaucoup voudraient sûrement l’acheter, mais malheureusement pour l’instant, il n’est offert qu’en cadeau pour l’achat d’un Xiaomi 11 Lite 5G New Edition en Malaisie, le pays d’origine de Kittie yiyi, à la fois dans sa version 8 Go + 128 Go (environ 290 euros) et dans le cas du modèle avec 8 Go + 256 Go (environ 332 euros).

Concernant le smartphone, ce Xiaomi 11 Lite 5G New Edition peut être acheté en Espagne aux prix conseillés de 399,99 et 449,99 euros respectivement les deux modèles, avec une dalle AMOLED de 6,55 pouces et une résolution FHD+, en plus du chipset Qualcomm Snapdragon 778G comme grandes incitations.

