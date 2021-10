7 gadgets absurdes que, pour une raison quelconque, vous pouvez connecter un smartphone

Nous vous présentons les 7 gadgets les plus curieux pour votre mobile.

Avec le développement de « l’Internet des objets », notre maison a été remplie d’appareils intelligents très utiles dans notre vie de tous les jours tels que les haut-parleurs Amazon Echo, les aspirateurs robots de différentes marques telles que Roomba ou Roborock ou les ampoules intelligentes que nous peut s’éteindre à l’aide du mobile ou via les assistants vocaux les plus populaires, Alexa et Google Assistant.

Mais la prolifération de ces appareils sur le marché nous a également amené à trouver une série de gadgets dont l’utilité et le rapport qualité-prix sont remis en question, c’est pourquoi nous vous proposons aujourd’hui les 7 gadgets les plus absurdes que nous puissions contrôler depuis notre smartphone.

HapiFork

HapiFork est une fourchette intelligente équipée de la technologie Bluetooth qui vibre lorsqu’elle détecte que nous mangeons trop vite pour nous aider à avoir une bonne digestion.

Cet appareil a un prix de 65 dollars, environ 56 euros à changer.

Ce nouveau gadget que Xiaomi a présenté vous laissera repassé

Onvi Prophix

Cet appareil n’est pas la seule brosse à dents intelligente sur le marché, mais c’est la seule qui se connecte à votre smartphone pour vous montrer des photos et des vidéos en direct de l’intérieur de votre bouche, grâce à son appareil photo de 10 mégapixels intégré à la brosse elle-même.

Si vous souhaitez avoir un Onvi Prophix vous devrez économiser un peu car il a un prix de 400 dollars, soit environ 344 euros pour le changer.

Bouteille Kuvée

Ce gadget est un étui pour bouteilles de vin équipé d’un écran tactile et d’une connexion Wi-Fi qui fonctionne avec une série de cartouches de vin qui, une fois insérées dans l’étui, nous donnent des informations sur le vin que nous buvons.

On peut acheter les pièces détachées des cartouches à partir du boîtier lui-même, qui a un coût de 150 dollars, soit environ 129 euros à changer.

Flatev

Avec cet appareil, faire une omelette n’a jamais été aussi simple, puisqu’il est aussi simple que de préparer un café dans un Nespresso ou dans un Dolce Gusto. Ainsi, pour faire une omelette dans cet appareil il suffit d’y insérer une capsule de pâte, d’appuyer sur un bouton et de voir comment est faite l’omelette.

La société de gadgets a déjà levé plus de 130 000 $ de financement, bien qu’elle n’ait pas encore été mise en vente.

Bruno

Bruno est une poubelle intelligente que nous devrons recharger tous les mois et qui a besoin de ses propres sacs pour fonctionner. Un autre des grands avantages de cette poubelle intelligente est qu’elle possède, dans sa partie inférieure, un petit aspirateur qui se charge de ramasser toutes les miettes, poils ou tout type de saleté qui se trouve sur le sol.

Ce gadget peut être lié au mobile et existe en deux versions : une de base à 129 $, environ 111 euros à changer et une plus avancée à 179 $, environ 154 euros à changer qui nous avertit lorsque les sacs sont bas et quand nous il est temps de jeter les poubelles.

L’heure du fil dentaire

Ce curieux gadget n’est rien de plus qu’un distributeur de fil dentaire qui est placé sur le miroir de la salle de bain et qui fournit 45 centimètres de fil dentaire lorsque nous le frappons.

Le Flosstime a un prix de 30 dollars, soit environ 26 euros pour changer.

11 gadgets pour s’entraîner à la maison : se mettre en forme sans aller à la salle de sport

Oombrella

Oombrella est un parapluie intelligent qui nous envoie à la fois son dernier emplacement connu, afin que nous sachions où nous l’avons laissé, et une série d’alertes météo pour que nous sachions si nous devons quitter la maison avec le parapluie.

Ce curieux gadget a un prix de 80 dollars, soit environ 69 euros pour changer.

Sujets connexes : Mobile, Technologie