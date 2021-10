C’est la signification des chiffres et des lettres de la version MIUI de votre mobile Xiaomi

Vous ne connaissez pas la signification des chiffres et des lettres de la version MIUI de votre Xiaomi ? Ne vous inquiétez pas, nous vous l’expliquerons ci-dessous.

Xiaomi est l’un des fabricants de mobiles qui vend le plus d’appareils dans le monde, à la fois de sa marque mère et de ses deux marques indépendantes, Redmi et POCO. Tous ces terminaux partagent la même couche de personnalisation, MIUI, qui est actuellement en version 12.5.

Nous vous avons déjà expliqué comment mettre à jour la version MIUI et la mettre toujours à jour, mais avant de passer à une nouvelle version de la couche logicielle Xiaomi, nous pensons qu’il est important que vous sachiez ce que signifient les chiffres et les lettres de la version MIUI de votre mobile. Xiaomi, car ces informations vous permettront de détecter si nous avons la bonne version installée sur notre smartphone et également de choisir la bonne ROM si vous êtes obligé de l’installer manuellement.

Mais la première chose que nous devons faire avant de commencer à expliquer la signification des chiffres et des lettres de la version MIUI est de vous rappeler comment savoir quelle version de MIUI vous avez installée sur votre terminal.

Pour le savoir, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Nous accédons aux paramètres de notre smartphone.

Cliquez sur l’option À propos du téléphone, qui apparaît en haut, juste en dessous du champ de recherche.

Une fois à l’intérieur, nous voyons une section appelée Version MIUI où apparaîtront les informations que nous recherchions.

Quelle est la signification des numéros de version MIUI ?

Les numéros qui accompagnent la version MIUI nous fournissent des informations sur trois paramètres spécifiques : la version MIUI (11, 12, 12.5), la version de mise à jour et la version ROM.

Si vous regardez l’image que nous vous laissons sur ces lignes, qui servira d’exemple, le premier chiffre indique que la version MIUI est 12, le deuxième chiffre indique que la version mise à jour est 5 et, enfin, les chiffres restants indiquent que la version ROM est 13.0.

Quelle est la signification des paroles de la version MIUI ?

Dans la version MIUI, en plus de ces chiffres, nous trouvons un ensemble de lettres qui nous aideront à compléter les informations de cette ROM. Ainsi, la première lettre nous indique sur quelle version d’Android elle est basée, les deuxième et troisième lettres nous indiquent à quel appareil cette version est destinée, les deux suivantes indiquent à quelle région elle appartient et, enfin, les sixième et septième lettres font référence au développeur de ce logiciel.

Si nous utilisons l’image que nous laissons un peu ci-dessus à titre d’exemple, la première lettre qui apparaît est un R et indique que notre ROM est basée sur Android 11, puisque chaque version d’Android a sa lettre attribuée et, par exemple, la lettre P correspond à Android Pie et la lettre L à Android Lollipop.

Les deuxième et troisième lettres, KW, nous indiquent que cette version de MIUI est destinée à un Xiaomi 11T et, comme dans le cas précédent, chaque ensemble de lettres correspond à une série de terminaux de la marque chinoise. Ainsi, par exemple, les lettres KB correspondent au Xiaomi Mi 11 et les lettres JB au Xiaomi Mi 10.

Les deux lettres suivantes, EU, nous indiquent que cette ROM appartient à la région européenne, car une version de MIUI est publiée dans plusieurs régions différentes. En ce sens, chaque mise à jour MIUI peut avoir jusqu’à trois versions différentes selon les régions : EU pour la version européenne, CN pour la version chinoise et MI pour la version globale.

Enfin, les deux dernières lettres, XM, correspondent au développeur qui a créé cette version de MIUI et dans ce cas, comment pourrait-il en être autrement, il s’agit de Xiaomi. Bien qu’il existe certains cas dans lesquels les opérateurs téléphoniques installent des versions personnalisées de MIUI dans les terminaux qu’ils vendent à leurs utilisateurs et, ainsi, nous pouvons trouver les lettres VF qui correspondent à la société britannique Vodafone.

