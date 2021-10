Cette application gratuite apporte les widgets météo d’Android 12 sur votre mobile

Android 12 Weather Widgets dispose de 10 widgets gratuits et de 10 widgets payants, que l’on peut débloquer en ne payant que 0,99 euros.

L’une des principales caractéristiques d’Android en tant que système d’exploitation est sa grande capacité de personnalisation et l’un des éléments les plus importants pour personnaliser notre terminal sont les widgets.

Les lanceurs des principales couches de personnalisation Android (MIUI, realme UI, … etc) et les lanceurs tiers, tels que Nova Launcher ou Action Launcher, nous permettent de placer des widgets de nos applications préférées sur les différentes pages de notre écran start et l’un des widgets que nous plaçons le plus souvent sur nos téléphones est la météo, car il nous permet de savoir ce que la météo va faire et si nous allons devoir quitter la maison avec un parapluie ou non.

Récemment, Google a publié un nouveau widget météo avec le design Material You et maintenant nous vous proposons une application gratuite avec laquelle vous pouvez profiter des widgets météo d’Android 12 sur n’importe quel mobile, bien qu’il ne soit pas mis à jour vers la dernière version d’Android.

Mettez les widgets météo Android 12 sur votre mobile avec Android 12 Weather Widgets

Android 12 Weather Widgets est une application qui va nous permettre de placer des widgets météo sur le bureau de notre smartphone avec une esthétique et un design très similaire à celui des widgets officiels Android 12 avec Material You.

Meilleurs widgets météo gratuits pour les téléphones Android

Cette excellente application de widgets comprend 10 widgets gratuits, qui ont des arrière-plans blancs et gris et une combinaison des deux, et 10 autres widgets payants, avec une grande variété de couleurs, parmi lesquelles les tons pastel se démarquent.

Ces widgets premium peuvent être débloqués en effectuant un paiement de seulement 0,99 euros.

Lorsque nous ouvrons cette application pour la première fois, nous trouvons une interface aussi simple que fonctionnelle, dans laquelle nous voyons d’abord une option pour sélectionner la ville à partir de laquelle nous voulons connaître les informations météorologiques, ce que notre terminal peut faire automatiquement en utilisant le emplacement ou écrire manuellement le nom de la ville dans la pilule activée pour cela, et, d’autre part, deux boutons qui nous donnent accès à la collection de widgets gratuits et payants.

La seule différence entre ces widgets et ceux officiels de Google est que leur fond n’est pas coloré par la couleur du fond d’écran, mais reste fixe, même si, pour le reste, ces widgets sont pratiquement les mêmes que ceux d’Android 12 avec Material You .

Transformez votre mobile en Pixel avec Android 12 avec cette collection de widgets inspirés de Material You

Android 12 Weather Widgets est une application totalement gratuite que vous pouvez télécharger dans le Google Play Store à partir du lien direct que nous laissons sous ces lignes et après l’avoir testée, nous pouvons vous assurer qu’elle fonctionne très bien et que ses widgets sont identiques à l’officiel ceux.

