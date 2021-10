8 applis parfaites pour Halloween : sons, frayeurs, effets et plus

Passez un bon moment cet Halloween avec ces applications pour Android. Les meilleures options pour effrayer Halloween.

Halloween approche, l’une des dates les plus attendues de l’année et sans aucun doute, est parfaite pour s’amuser, partager avec vos amis et votre famille et même faire une blague pour passer un bon moment.

Précisément, cette fois, nous voulons vous donner un coup de main avec des applications parfaites pour cette célébration et avec elle, faire peur à votre entourage en utilisant des sons, des effets et bien plus encore.

Alors préparez votre côté sombre et jetez un œil à notre liste des 8 meilleures applications pour Halloween qui vous aideront sûrement à vous préparer à ces dates et à surprendre tout le monde.

Meilleures applications d’Halloween sur Android

Outils de chasse aux fantômes

Farces effrayantes

The Walking Dead Dead vous-même

Observateur fantôme

Simulateur Spirit Board

Caméra fantôme

Sonneries effrayantes gratuites pour Halloween

Éditeur de photos de maquillage Halloween

A cette occasion, nous avons compilé un total de 8 applications parfaites pour les fêtes d’Halloween, avec lesquelles vous pouvez créer des images effrayantes, éditer des photos dans le plus pur style zombie, effrayer vos collègues avec les meilleures farces et pourquoi pas, chasser des fantômes dans 3D.

Mieux encore, ils sont tous 100% gratuits, vous n’aurez donc aucun problème à les télécharger sur votre mobile et à jouer avec eux. Maintenant oui, ce sont les meilleures applications pour Halloween.

Outils de chasse aux fantômes

Ghost Hunting Tools est une application qui simule des compteurs EMF et des détecteurs EVP utilisés pour capturer des signaux électromagnétiques, afin que vous puissiez devenir un chasseur de fantômes professionnel.

Fondamentalement, cette application est chargée de capturer les signaux électromagnétiques et de les traduire en mots humains de manière assez réaliste, ce qui peut faire croire à vos amis ou à votre famille qu’il s’agit vraiment d’un esprit qui essaie de communiquer.

Une application assez amusante avec laquelle vous pouvez passer du temps avec vos amis « à la recherche de signes de l’au-delà » ou communiquer avec des entités paranormales à la maison. Oseriez-vous l’essayer avec la lumière éteinte ?

Farces effrayantes

Si vous aimez les blagues et que vous n’avez aucun problème à être un peu cruel envers vos amis, Scary Pranks peut faire beaucoup rire. C’est une application avec laquelle vous montrez une image ou une vidéo apparemment normale, mais soudainement une photo terrifiante apparaît accompagnée d’un cri effrayant.

C’est vraiment l’une des meilleures applications pour Halloween et avec laquelle vous ferez peur à beaucoup de gens. Vous pouvez également personnaliser à la fois l’image terrifiante et le cri, configurer pour recevoir un faux appel et effrayer avec un cri horrible et bien plus encore. Si vous voulez faire une bonne blague, vous devez la télécharger sans hésiter.

The Walking Dead : Mort toi-même

L’un des thèmes d’Halloween les plus populaires et particulièrement appréciés est lié aux zombies. Précisément, The Walking Dead : Dead Yourself est une application parfaite pour cela, car il fait de vous un mort vivant.

Pour expliquer son fonctionnement, il s’agit d’un éditeur d’images dans lequel vous pouvez prendre une photo ou l’importer depuis votre galerie et appliquer les différents filtres qu’il propose pour réaliser une transformation radicale de votre apparence.

Si vous souhaitez mettre en valeur un maquillage incroyable pour vos photos, cette application est sans aucun doute celle que vous recherchiez. Il est entièrement gratuit et propose plusieurs options de personnalisation pour obtenir le look le plus effrayant possible.

Observateur fantôme

Ghost Observer est une application qui utilise la réalité augmentée via votre appareil photo mobile pour montrer des « présences d’au-delà » ou des fantômes autour de vous.

De plus, il dispose d’options telles qu’une caméra fantôme, un radar et même une planche Ouija. Il est parfait de faire une blague à cette personne qui, vous le savez, est assez effrayante et de bien rire.

Simulateur Spirit Board

Si vous avez déjà entendu parler des planches Ouija, peut-être que Spirit Board Simulator vous est familier. C’est une application qui simule la possibilité de pouvoir communiquer avec « les morts » via votre mobile.

Quelque chose de très intéressant et amusant à propos de ce jeu est que l’application elle-même est capable de répondre lorsqu’elle entend la commande « est-ce que quelqu’un est là? » et vous pourrez répondre à l’appel, comme s’il s’agissait d’un esprit.

Bien sûr, soyez prudent car les esprits peuvent s’énerver et pour l’éviter, vous devez générer le mot « au revoir » sur le plateau ou sinon « des choses inexplicables » pourraient arriver. Oseriez-vous y jouer avec vos amis ?

Caméra fantôme

Si vous envisagez de faire une farce à un membre de votre famille ou à un collègue, Ghost Camera peut être l’option idéale. Il s’agit d’une application de caméra qui est chargée d’ajouter des effets « fantasmagoriques » ou des corps étrangers aux images.

Tout ce que vous avez à faire est de choisir l’un des différents filtres que l’application vous propose pour lui donner le résultat que vous souhaitez et créer une capture la plus effrayante possible. Vous aurez sûrement plus qu’un frisson avec ces images.

Sonneries effrayantes gratuites pour Halloween

Une application ne pouvait pas manquer qui vous permet de personnaliser votre appareil mobile pour cette saison d’Halloween et l’un des classiques a toujours été les tons effrayants. Précisément, avec cette application, vous pouvez choisir entre plus de 50 options différentes, chacune plus effrayante que la précédente.

Vous pouvez choisir parmi son catalogue de sons pour personnaliser votre sonnerie, le réveil ou les notifications rapidement et facilement. Donnez à votre mobile une touche effrayante et surprenez tout le monde.

Éditeur de photos de maquillage Halloween

Enfin, nous vous laissons un éditeur de photo de maquillage Halloween, une application qui vous fournit différents filtres avec lesquels vous pouvez créer des retouches numériques sur vos photos et appliquer des masques d’Halloween.

L’opération est très simple, il suffit de prendre une photo ou d’en choisir une dans votre galerie, d’appliquer le filtre avec le masque que vous aimez le plus et en quelques secondes vous aurez un maquillage parfait sur vos photos d’Halloween et avec des résultats assez réalistes.

Avec toutes ces applications parfaites pour Halloween, vous pouvez profiter au maximum, faire des blagues et rire quand vos amis ou votre famille ont peur avec tous les trucs sombres que ces applications cachent.

