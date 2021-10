Qu’est-ce que le chiffrement de bout en bout et quelles applications de messagerie l’utilisent

Nous expliquons comment fonctionne le cryptage de bout en bout, très important pour la sécurité des applications de messagerie. De quels services disposent-ils ? Découvrez aussi.

Le chiffrement de bout en bout est un système de sécurité clé pour les plateformes de messagerie. Si vous avez déjà lu ce terme, mais que vous ne savez pas à quoi il sert ou comment il fonctionne exactement, dans ce guide, nous expliquons ce qu’est le cryptage de bout en bout. De plus, nous examinerons quelles applications de messagerie l’utilisent, afin que vous puissiez savoir dans lesquelles vos conversations sont privées et sécurisées.

Nous en sommes souvent conscients, mais utiliser un service de messagerie pour communiquer peut exposer une grande partie de notre vie privée. Et c’est que grâce aux chats, nous partageons parfois des données importantes telles que des informations bancaires, des mots de passe pour d’autres services en ligne, des images privées et des documents contenant des informations pertinentes pour vous. Par conséquent, il est préférable de savoir quelles applications de messagerie se soucient de vous et ont déjà intégré ce cryptage de bout en bout dont nous parlerons ensuite.

Voici comment fonctionne le chiffrement de bout en bout

Le chiffrement de bout en bout est un système de sécurité qui consiste à bloquer chaque message que vous envoyez via l’application de messagerie avec une clé, une clé que seuls vous et le destinataire qui reçoit le message possédez. Ce mot de passe est modifié à chaque fois qu’un message est envoyé, ce qui rend encore plus difficile l’accès au contenu partagé pour d’autres personnes.

De cette façon, la conversation est protégée par un code évolutif qui est automatiquement mis à jour, les utilisateurs n’ont rien à faire pour utiliser cette mesure de sécurité. Cet outil bloque tout le contenu des messages : texte, images, audios, documents et tout autre type de données que vous partagez via les chats.

Guide de sécurité Android : sécurisez au maximum votre mobile

Comme nous l’avons dit, seuls les appareils de l’expéditeur et du destinataire du message ont la clé pour le déchiffrer. De cette façon, même le service de messagerie lui-même ne peut accéder aux données partagées par ses clients. Cela signifie également que les informations sont protégées lorsqu’elles sont envoyées, mais pas lorsqu’elles sont déjà sur votre téléphone portable. Là, il est de votre responsabilité de le garder privé en établissant un bon code de verrouillage ou l’application de messagerie elle-même.

Quelles applications de messagerie ont un cryptage de bout en bout

Le chiffrement de bout en bout est un système de sécurité essentiel dans les applications de messagerie, nous allons donc passer en revue lesquels d’entre eux ont cette fonction et lesquels n’en ont pas. Bien sûr, l’utilisation de ceux qui manquent de cryptage de bout en bout est un danger pour vos informations personnelles.

WhatsApp

L’intégration a pris du temps, mais WhatsApp a ajouté le cryptage de bout en bout à leurs conversations en avril 2016. Les utilisateurs peuvent voir que cet outil est opérationnel chaque fois qu’ils ouvrent une nouvelle conversation, car ce qui suit apparaît en haut du message : « Les appels et les messages envoyés à ce chat sont désormais sécurisés avec un cryptage de bout en bout. »

Les utilisateurs ont dû attendre plus de 5 ans pour que WhatsApp ajoute également un cryptage de bout en bout aux sauvegardes. Ainsi, ni WhatsApp ni Google ni aucun autre propriétaire des plateformes de stockage cloud ne pourront accéder au contenu des copies de sauvegarde de vos comptes.

Télégramme

Comme l’explique Telegram sur son blog, la plate-forme de messagerie dispose de deux couches de cryptage sécurisé. D’une part, il dispose d’un cryptage serveur-client qui agit sur les chats dans le cloud, à la fois privés et de groupe. De plus, une couche supplémentaire de cryptage client-client est utilisée dans les discussions secrètes de Telegram. Cela signifie que seuls les chats secrets ont un cryptage de bout en bout.

Qu’il s’agisse de texte, de contenu multimédia ou d’un autre type de fichier, Telegram les crypte selon le cryptage AES symétrique 256 bits, le cryptage RSA 2048 et l’échange de clés sécurisé Diffie-Hellman.

Facebook Messenger

Facebook a choisi la même année que WhatsApp (2016) pour ajouter un cryptage de bout en bout à Messenger, son application de messagerie. De plus, dans ce 2021 Messenger a ajouté cet outil de sécurité aux appels et aux appels vidéo. De cette façon, vous pouvez désormais converser en toute sécurité dans cette application, sachant que personne ne pourra déchiffrer la clé qui protège les chats.

Signal

Signal, qui est souvent décrit comme la plate-forme de messagerie la plus sécurisée, propose également un cryptage de bout en bout. Sans aller plus loin, Signal a été l’un des premiers services à utiliser cet outil. En outre, cette plate-forme propose également d’autres mesures de sécurité très importantes pour les utilisateurs, telles que l’autodestruction des messages, l’utilisation d’un code PIN personnel et le floutage des photos pour protéger l’identité des personnes qui y figurent.

Skype

« Tous les transferts vocaux, vidéo et de fichiers et les messages instantanés entre les utilisateurs de Skype sont cryptés», explique la plateforme de messagerie sur son site Internet. De plus, Skype ajoute qu’il utilise le système AES (Advanced Encryption Standard) pour protéger les conversations. Il utilise également un cryptage maximum de 256 bits et des certificats RSA de 1536 ou 2048 bits pour certifier le clés publiques lors de la connexion. En bref, il s’agit d’une plateforme de messagerie sécurisée pour communiquer avec vous.

Viber

Nous sommes allés dans la section sécurité du site Web de Viber pour constater que le service utilise un cryptage de bout en bout dans les conversations et les appels par défaut, donc ni Viber ni aucun autre utilisateur qui ne participe pas au chat ne peut accéder aux messages. Selon la plate-forme, aucun des contenus partagés dans les conversations n’est conservé sur leurs serveurs, vous êtes donc en sécurité à tout moment.

Guide de sécurité WhatsApp : les bonnes pratiques pour sécuriser votre compte

Zoom

Bien que sa sécurité ait parfois été remise en question, la réalité est que Zoom dispose d’un cryptage de bout en bout lors des réunions pour protéger le contenu partagé lors des réunions. Comme nous le voyons sur le site Web de Zoom, les propriétaires de compte et les administrateurs peuvent activer cette couche de sécurité supplémentaire pour les réunions, mais cela nécessite que tous les participants accèdent au client de bureau Zoom, à l’application mobile ou aux salles Zoom.

Zoom utilise la cryptomonnaie asymétrique pour le cryptage de bout en bout, et les clés sont générées par les appareils des utilisateurs, et non par les serveurs de Zoom. Bien entendu, l’utilisation de cette couche de sécurité suppose la désactivation de certaines fonctions dans les réunions, comme pouvoir entrer avant l’hôte, transmission en direct, enregistrement dans le cloud ou vote.

Discorde

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une plate-forme de messagerie en tant que telle, Discord est utilisé par les utilisateurs pour discuter et partager des réunions virtuelles. Malheureusement, Discord n’a pas de cryptage de bout en bout pour les messages texte ou les appels vidéo ou audio. Au lieu de cela, les messages sont cryptés lorsqu’ils sont envoyés et sont stockés sur les serveurs du service.

Sujets connexes : Applications, Applications gratuites, Technologie