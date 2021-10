Les 8 meilleurs sites pour jouer aux échecs en ligne

Profitez de jeux d’échecs en ligne avec vos amis et mettez vos compétences à l’épreuve. Ce sont les meilleurs sites pour jouer gratuitement.

Les échecs sont l’un des jeux de stratégie les plus classiques, les plus importants et les plus appréciés par des millions de personnes dans le monde. C’est un jeu de stratégie, d’analyse et beaucoup de capacité mentale pour remporter la victoire ou comme il est mieux connu, écraser le roi rival.

Auparavant, pour profiter de cette activité, il fallait avoir le plateau, les pièces et bien sûr, un rival dans la plupart des cas. Cependant, les temps ont changé et il est désormais possible non seulement de jouer de manière traditionnelle, mais il existe à la fois des applications mobiles et des pages Web de haut niveau.

Précisément, cette fois, nous voulons présenter ce que nous considérons comme les 8 meilleurs sites Web où vous pouvez jouer aux échecs en ligne et améliorer vos compétences ou simplement profiter d’un bon jeu.

Les meilleurs sites pour jouer aux échecs en ligne

Échecs

Lichess

Échecs 24

Jouer aux échecs

Redhotpawn

Echecs libres

Jouer aux échecs

Club d’échecs

Dans notre liste des meilleurs sites Web pour jouer aux échecs en ligne, vous trouverez différentes options pour vous permettre de choisir celle qui vous convient le mieux. Bien sûr, nous devons souligner qu’ils sont tous totalement gratuits, vous n’aurez donc aucune difficulté à profiter de votre jeu.

Échecs

L’une des pages les plus importantes et les plus populaires pour jouer aux échecs en ligne totalement gratuitement depuis votre ordinateur ou sur votre appareil mobile est Chess. C’est la plus grande communauté d’échecs en ligne, vous aurez donc toujours une partie garantie.

Pour jouer ici, il suffit de s’inscrire gratuitement et d’accéder ainsi à vos parties, records, statistiques de jeu et bien plus encore, afin de pouvoir analyser vos parties et vous améliorer à chaque partie.

Lichess

Lichess est un serveur d’échecs en ligne totalement gratuit et open source auquel vous pouvez accéder pour jouer à vos parties sans avoir besoin d’inscription préalable et de manière totalement anonyme avec d’autres joueurs connectés.

Il a une interface très simple et propre, il est donc assez confortable pour naviguer et profiter de vos jeux. Comme l’indiquent les développeurs, Lichess est un service qui vise à amener les échecs de classe mondiale à n’importe qui, peu importe où ils se trouvent.

Échecs 24

Bien qu’il s’agisse de l’un des sites Web les plus récents (fondé en 2014), Chess 24 est devenu l’une des plateformes d’échecs en ligne les plus populaires et les plus importantes aujourd’hui.

En soi, c’est une alternative totalement gratuite avec laquelle vous pouvez jouer à vos jeux en ligne avec d’autres joueurs. De plus, son interface est très soignée et son design est assez épuré et confortable.

Cependant, il propose un abonnement premium, avec lequel vous accédez à différentes sections et à du contenu supplémentaire, étant un exemple clair de matériel de formation, de vidéos et de livres électroniques pour les joueurs débutants ou ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances du jeu.

Jouer aux échecs

Playchess est une autre des meilleures options pour les joueurs qui veulent une alternative en ligne pour profiter des échecs. A commencer car il ne nécessite pas d’inscription et est totalement gratuit, bien qu’il propose certes un abonnement payant, mais il est totalement facultatif.

Son interface et les éléments du jeu sont très bien détaillés et cela montre que la plate-forme est prise en charge pour offrir la meilleure expérience possible. Cependant, il a une grande communauté active de joueurs, donc trouver un jeu n’est pas difficile du tout.

Nous devons également mentionner qu’il fait partie de Chessbase.com, qui sont les développeurs du logiciel de base de données d’échecs le plus important et le plus populaire au monde. Si vous osez l’essayer, vous allez l’adorer.

Redhotpawn

C’est un site Web où vous pouvez jouer aux échecs en ligne avec des milliers de membres actifs et qui a une interface entièrement personnalisable, avec différentes fonctions et un support technique si vous en avez besoin.

Même ainsi, Redhotpawn ne se limite pas exclusivement au matchmaking avec d’autres joueurs, vous pouvez également trouver du matériel de grande valeur tel que des cours d’échecs, une bibliothèque de vidéos d’entraînement, des statistiques de jeu et bien plus encore.

Echecs libres

Freechess est un serveur d’échecs en ligne plus ancien et plus populaire, avec plus de 300 000 joueurs enregistrés, offrant la possibilité de jouer occasionnellement ou de manière plus compétitive avec d’autres membres.

Vous pourrez jouer en ligne depuis votre navigateur web sans problème ou télécharger son interface graphique sur votre ordinateur, de plus, l’inscription est très simple et totalement gratuite.

Accédez à « l’échelle d’enseignement » et améliorez votre jeu grâce à l’échelle d’enseignement FICS et laissez les joueurs plus expérimentés analyser vos jeux et vous donner des conseils et des conseils pour vous améliorer à chaque partie.

Jouer aux échecs

Juegaajedrez est un portail en espagnol qui se distingue par son interface simple et pratique, qui, bien qu’elle ne se distingue pas des autres options, est confortable, facile à utiliser et, surtout, fonctionne parfaitement.

Ils ont récemment développé une application mobile pour les joueurs qui souhaitent toujours avoir des échecs sur leur appareil mobile intelligent. Il est entièrement gratuit et vous permet d’accéder aux profils détaillés de chaque joueur, aux statistiques, à la transmission des tournois et bien plus encore.

Club d’échecs

Chessclub est le dernier de notre liste et est l’un des plus anciens portails d’échecs en ligne, depuis 1995, il est resté l’une des références du secteur.

Il possède une grande communauté de joueurs actifs et se distingue principalement par le fait d’avoir un centre d’apprentissage officiel des échecs via la Fédération américaine des échecs aux États-Unis.

Avec tous ces meilleurs sites Web pour jouer aux échecs en ligne, vous n’aurez plus de problème pour trouver votre prochaine partie, concevoir votre meilleure stratégie et profiter des meilleurs jeux d’échecs en ligne.

