Vidéo : Accrochez votre Pixel 6 Pro à un drone et le résultat est évidemment spectaculaire

Le résultat de cette expérience est une vidéo spectaculaire enregistrée en 1080p à 30 ips avec la caméra grand angle et le niveau de stabilisation de base activé.

Récemment, Google a présenté son nouveau produit phare, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, deux terminaux qui se distinguent par leur propre processeur développé en collaboration avec Samsung, appelé Google Tensor, et avec le système de caméra le plus puissant que nous ayons vu à ce jour. un Google Pixel.

Petit à petit, les premières analyses du modèle le plus complet des deux, le Google Pixel 6 Pro, nous parviennent, mais, sans aucun doute, la plus marquante de toutes est celle d’un YouTuber qui ne pouvait penser à rien. à part accrocher un Pixel 6 Pro à un drone pour un test d’enregistrement vidéo et le résultat est tout simplement spectaculaire.

Voici à quel point le Pixel 6 Pro stabilise les vidéos

Le YouTuber OriginaldoBo a eu l’occasion de tester un Google Pixel 6 Pro et a décidé de tester la stabilisation vidéo de ce terminal de manière vraiment curieuse. Avec le mode grand angle sélectionné dans l’application appareil photo mobile Google et avec la fonction de stabilisation en mode normal, il a accroché le Pixel 6 à un drone sur mesure à l’aide d’un support pour smartphone et a pris un enregistrement vidéo à vol d’oiseau. .

Les caméras du Google Pixel 6 Pro, en détail : tous les changements, fonctions et nouveautés

Dans la vidéo résultant de cette expérience, que son protagoniste a publiée sur sa chaîne YouTube et que nous vous laissons en dessous de ces lignes, nous pouvons voir comment le Pixel 6 Pro monte dans le ciel, esquivant les branches des arbres et survolant un marais pour atterrir à nouveau à son point d’origine.

Cette vidéo, qui a été enregistrée en 1080p à 30 ips, montre que la stabilisation du Pixel 6 Pro est vraiment surprenante, puisque, bien qu’étant monté sur un drone, on remarque à peine que le smartphone bouge.

6 détails du Google Pixel 6 que vous avez peut-être oubliés

Cela a été, sans aucun doute, la démonstration la plus choquante et surprenante des appareils photo Pixel 6 Pro que nous ayons vue jusqu’à présent et confirme qu’aucun autre smartphone sur le marché ne peut surpasser le terminal Google dans la section photographique.

Sujets connexes : Google, Google Pixel, Téléphones