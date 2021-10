Créez une mini-ville avec des morceaux d’un Xiaomi Mi Mix Fold

Ils créent une ville miniature avec les pièces du téléphone Xiaomi.

Le marché des téléphones pliables est en hausse – bien qu’il reste encore un long chemin à parcourir pour devenir un standard – et il n’y a pas quelques marques qui rejoignent la tendance des téléphones pliables chaque jour.

L’un des derniers a été Xiaomi avec son Mi Mix Fold, le premier appareil du fabricant chinois à avoir un écran pliable et à utiliser la technologie Liquid Lens dans un smartphone, en plus d’avoir un système de refroidissement liquide révolutionnaire de type papillon qui empêchez cet appareil de chauffer lorsque vous lisez des titres exigeants.

Maintenant, comme nous le lisons dans Gizmochina, un artiste a transformé un Mi Mix Fold en une ville miniature. Vous ne le croyez pas ? Nous vous le montrons.

Un artiste transforme un téléphone Xiaomi en une ville miniature

Il s’agit d’une vidéo promotionnelle de la marque dans laquelle un artiste chinois a utilisé les pièces du Xiaomi Mi Mix Fold pour construire un modèle de la région de Shanhai Pudong. Le résultat? Quelque chose de spectaculaire sans aucun doute et qui montre que l’imagination humaine n’a pas de limites.

Certaines parties du téléphone ont été utilisées pour créer d’importants « bâtiments » tels que le pont de Shanghai ou la tour de télévision de Shanghai East Peral. Une authentique oeuvre d’art. Bien sûr, le téléphone ne peut pas être récupéré et bien que son prix ne soit pas bon marché (à partir de 1295 euros), force est de constater que le résultat a été très intéressant.

Nous devons nous rappeler que le Xiaomi Mi Mix Fold possède un écran AMOLED flexible de 8,01 pouces sans plis avec une résolution 2K, qui est en acier à haute résistance, et qu’une fois plié, il devient un smartphone traditionnel avec un panneau 6 , 52 pouces avec une résolution HD +, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une fréquence d’échantillonnage tactile de 180 Hz, un processeur Snapdragon 888 et une batterie de 5 020 mAh avec une charge rapide de 67 W.

