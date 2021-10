Génie ou attaque gratuite ? Google se moque des utilisateurs de LG dans cette annonce hilarante pour le Pixel 5a

L’idée est de les attirer, puisque le Pixel 5a se voit décerner le prix du « meilleur téléphone à changer lorsque le fabricant de votre ancien téléphone arrête de fabriquer des téléphones ».

Lorsque LG a annoncé son intention d’abandonner le marché des smartphones, beaucoup d’entre nous se sont déjà demandé à l’époque qui occuperait leur juste place, héritant de leur audace et de leur envie de créer avec des idées révolutionnaires souvent même difficiles à intégrer.

Il sera difficile de trouver quelqu’un pour ramasser ce gant, mais pour l’instant la première entreprise qui veut tenter les utilisateurs de LG semble être Google elle-même, qu’une annonce pour le Pixel 5a publiée cette semaine a attaqué la ligne de flottaison de ceux qui ont encore un smartphone LG et cherchent à l’échanger contre un autre.

L’annonce publiée en vidéo est très curieuse, drôle et même hilarante parfois, car comme nous l’ont dit les confrères de 9to5Google, elle répertorie plus de 100 raisons d’acheter un Pixel 5a, étrange quand toutes les lumières pointent déjà vers le Pixel 6, faisant référence en plus de (sous) forme directe à de nombreuses reprises aux utilisateurs actuels d’Android qui ont encore un mobile LG et commencent à penser à le changer.

C’est 8 minutes de vidéo, ce n’est pas court, mais cela en vaut la peine non seulement pour les bonnes raisons qu’il propose, comme l’excellente intégration des services du Pixel 5a ou sa photographie avancée, car il y a aussi beaucoup de blagues, mentionne ou des blagues pour passer un moment amusant :

Qui prendra la place de LG, et pourquoi son départ du mobile est une mauvaise nouvelle pour vous

En fait, c’est que de nombreux coups vont directement à un LG qui n’est plus sur le marché du mobile, ou plutôt à ses utilisateurs pour les convaincre de passer au Pixel, dès la première seconde avec le titre complet de la vidéo : « 113 raisons pour lesquelles vous devriez passer à Google Pixel lorsque votre ancien fabricant de téléphones cesse de fabriquer des téléphones ».

Certaines des raisons vont au-delà de la moquerie, puisqu’on dit que le Pixel est fabriqué par Google, une marque bien connue « pour organiser le web et cartographier le monde » et non pour la fabrication de machines à laver.

Même le Pixel 5a reçoit le prix de « meilleur téléphone à changer lorsque votre ancien fabricant de téléphones cesse de fabriquer des téléphones », dans une référence encore une fois claire à LG et à ses utilisateurs.

Les références et la vidéo sont en effet assez drôles, mais elles montrent aussi les problèmes que Google doit savoir vendre ses appareils, car bien que le choix du Pixel 5a nous semble le bon pour son prix plus attractif et similaire au Options LG qu’ils veulent remplacer, la vérité est qu’il n’y a pas beaucoup de raisons impérieuses offertes et même Android 12, le support natif de Google ou certaines des nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes du Pixel telles que la traduction simultanée, le blocage natif de pourriel téléphone ou des améliorations exclusives dans le traitement de l’image.

Nouveau Google Pixel 5a 5G : le Pixel pas cher de 2021 est désormais officiel

