Google Tensor, est le processeur du Pixel 6 un Samsung Exynos "déguisé"?

Il y a ceux qui pensent que le processeur du Google Pixel 6 n’est qu’un Exynos avec un autre nom. Mais la réalité est très différente.

Construire un microprocesseur à partir de zéro est une tâche extrêmement complexe. Construire un processeur à partir de zéro et le rendre capable de fournir des performances comparables à certains des processeurs construits par les entreprises les plus réputées du secteur est presque impossible.

C’est pourquoi il est si frappant que le processeur Tensor du Google Pixel 6 s’avère être l’un des points forts de cette nouvelle série d’appareils lors de ses premiers tests de performances, bien qu’il s’agisse de la première tentative de Google pour développer sa propre puce.

Il y a même ceux qui en sont venus à penser que Tensor n’est rien de plus qu’un processeur de la série Samsung Exynos avec un costume différent et la modification étrange effectuée pour s’adapter au matériel Google Pixel. Mais qu’y a-t-il de vrai dans une telle affirmation ?

Tensor est plus qu’un Exynos 2100 sous un autre nom

Les preuve certifiant que Tensor a plus d’une ressemblance avec les puces Exynos ils sont plus qu’évident. Quelque chose qui, en revanche, ne devrait pas être surprenant étant donné que Samsung est la société en charge de produire le cerveau qui donne vie au Google Pixel 6 via sa division axée sur les semi-conducteurs, Samsung Exynos.

Mais cela ne veut pas dire que Tensor est un processeur 100% lié à un Samsung Exynos équivalent – dans ce cas, l’Exynos 2100.

Shantanu Goel, ingénieur et membre de l’équipe de développement Tensor, Expliquer que, bien que Google ait pris l’une des plates-formes Samsung existantes comme base lors de la création de Tensor, la société s’est concentrée sur l’ajout de modifications à des aspects clés tels que le TPU – unité de traitement du tenseur -, dont le développement a été réalisé par le matériel et les logiciels de Google équipes, en collaboration avec Google Research.

Il souligne également que même les éléments que Tensor partage avec son homologue Samsung Exynos ont été profondément modifiés et personnalisés par Google lui-même, dans le but de les adapter au matériel et aux particularités des Google Pixel 6 et 6 Pro.

« Créer des puces est extrêmement difficile », conclut-il. El ingeniero, que pasó doce años como empleado de Qualcomm, explica que no se puede esperar que una compañía sea capaz de crear un procesador completamente nuevo en un primer intento, y que utilizar como base los avances alcanzados por otras compañías es una estrategia común en l’industrie. Même Apple, qui aujourd’hui méprise tout autre rival grâce à ses puces A et M, a commencé par combiner les technologies de Samsung et Imagination Technologies avec ses propres add-ons, avant d’en arriver là où il en est aujourd’hui.

En quoi Tensor est-il différent des processeurs Samsung Exynos ?

Une bonne partie des modifications effectuées sur la plateforme lors du développement de Tensor restent encore secrètes. D’autres, en revanche, ont été décrits par Google lui-même afin de mieux comprendre ce que Tensor peut apporter au nouveau Google Pixel 6.

Sur le papier, Tensor est un processeur « unique » en termes de configuration de cœur utilisée. Le processeur se compose de deux cœurs Cortex-X1 hautes performances à 2,8 GHz, de deux cœurs Cortex A76 à 2,25 GHz et de quatre cœurs Cortex A55 à 1,8 GHz à faible consommation. De leur côté, les équivalents Samsung et Qualcomm utilisent un seul cœur Cortex X1, trois Cortex A78 et quatre Cortex A55. En théorie, l’utilisation de deux cœurs hautes performances devrait se traduire par des performances élevées soutenues sans qu’il soit nécessaire de maximiser la fréquence de ces cœurs, économisant ainsi de l’énergie lors de l’exécution de tâches nécessitant une charge élevée sur le processeur.

Plus que la performance et la puissance brute, Google s’est concentré sur la sécurité. Les Pixel 6 sont les smartphones avec le plus grand nombre de couches de matériel de sécurité à ce jour, et tout cela grâce à Tensor.

Tout commence par le processeur principal, protégé par la technologie ARM TrustZone, qui est un élément clé de la section de sécurité, et fonctionne sur Trusty OS. Cependant, Google est allé plus loin en intégrant un sous-système de sécurité personnalisé, dédié à la préservation de la confidentialité. C’est un processeur différent du principal, qui contient son propre CPU, ROM, mémoire morte programmable –OTP–, moteur cryptographique, SRAM et DRAM protégée.

Le rôle de ce coprocesseur est de protéger les clés utilisateur pendant l’exécution, d’appliquer un démarrage sécurisé et de servir d’interface avec le Titan M2.

Titan M2 est précisément un autre des ajouts importants de Tensor au niveau de la sécurité. Ceux qui connaissent le parcours de Google en tant que fabricant de smartphones se souviendront qu’à côté du Pixel 3, Google a présenté la puce de sécurité Titan M, entièrement conçue et développée par Google, et chargée de générer et de stocker en toute sécurité les clés du smartphone.

Dans cette deuxième génération, la puce introduit de grandes avancées, à commencer par l’architecture. Titan M2 est basé sur l’architecture RISC-V, avec un jeu d’instructions libre et ouvert, ce qui signifie une mémoire et une vitesse supplémentaires, tout en garantissant le plus haut niveau de sécurité contre tous les types d’attaques :

« Titan M2 a été testé selon la norme d’évaluation de vulnérabilité la plus rigoureuse, AVA_VAN.5, par un laboratoire de test indépendant et accrédité. Titan M2 est compatible avec Android Strongbox, qui génère et stocke en toute sécurité les clés utilisées pour protéger les codes PIN et les mots de passe, et fonctionne de pair avec le noyau de sécurité de Google Tensor pour protéger les clés de données des utilisateurs lors de leur utilisation sur le SoC. «

Il est fort probable que les tests synthétiques finiront par montrer que Tensor est une puce dont la puissance brute est loin d’atteindre les Snapdragon 888 et Apple A15 dans le monde. Il est également possible que leurs similitudes avec les puces Exynos de dernière génération soient plus qu’évidentes. Mais si vous marquez moins dans un référence et le fait qu’ils proviennent de la même plaquette qu’un Exynos 2100 a permis à Google de faire du Pixel 6 ses téléphones les plus sécurisés à ce jour, avec la plus longue période de support vue sur un Android, et une performance à la hauteur de ce qu’on attend d’un haut de gamme au milieu de 2021 – bien qu’il s’agisse de deux téléphones nettement moins chers que le iPhone et Galaxy s contemporains, je crains que tout ce qui précède en ait valu la peine. Mais c’est juste mon opinion.

