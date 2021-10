Ce Xiaomi pas cher avec écran 5G et 90 Hz est en vente

Le Xiaomi Redmi Note 10 5G bénéficie d’une remise de 60 euros chez Amazon, vous pouvez le prendre pour 210 euros.

Chercher un nouveau mobile, c’est devoir analyser de nombreuses fonctionnalités : écran, processeur, caméras, batterie… Bien sûr, il faut aussi prendre en compte la connectivité, car la 5G est là pour rester. Pour cette raison, nous souhaitons vous recommander ce Xiaomi Redmi Note 10 5G, qui descend désormais à 210 euros sur Amazon dans sa version 4+128 Go et est un bon choix si vous voulez un smartphone pas cher avec 5G pour l’avenir.

Ce Redmi Note 10 5G est également en vente dans d’autres magasins, bien qu’aucun d’entre eux ne corresponde au prix Amazon. Le plus proche est PcComponentes, où la même version reste à 226,99 euros. Vous pouvez également l’acheter dans la boutique officielle Xiaomi, où il est en vente au prix de 229,99 euros. Le Redmi Note 10 5G a un prix de vente conseillé de 269,99 euros, vous pourriez donc économiser 60 euros si vous l’achetez sur Amazon.

Achetez le Xiaomi Redmi Note 10 5G pour 210 euros sur Amazon

Ce mobile Xiaomi a un beau design et une bonne qualité de fabrication, comme nous vous l’avons dit dans son test. Grâce à ses courbures latérales, c’est un téléphone très agréable lorsqu’on le tient dans ses mains. De plus, son dos mat est vraiment agréable et lisse. Dans cette conception, nous trouvons également un lecteur d’empreintes digitales latéral, un port casque 3,5 millimètres et un émetteur infrarouge, ce dernier en haut.

Le Redmi Note 10 5G embarque un écran IPS de 6,5 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cette dernière fonctionnalité est particulièrement importante lorsqu’il s’agit de rendre l’expérience beaucoup plus fluide. À l’intérieur, le processeur MediaTek Dimensity 700 fonctionne, avec un modem 5G intégré et 4 Go de RAM, un appareil qui offre la bonne puissance pour les tâches quotidiennes les plus courantes. Il dispose de 128 Go de stockage interne extensible par microSD et MIUI 12 basé sur Android 11 en tant que logiciel.

Avec ce smartphone, vous pouvez également prendre de bonnes photos grâce à son appareil photo principal de 48 MP. Celui-ci est accompagné d’un ultra grand angle de 8 MP, d’un appareil photo macro de 2 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP. La caméra frontale est de 8 MP et est située dans le trou de l’écran.

Enfin, le Xiaomi Redmi Note 10 5G offre une excellente autonomie grâce à une batterie de 5 000 mAh. Sans aller plus loin, vous pouvez atteindre deux jours d’utilisation sur une seule charge sans trop de soucis. Grâce à la charge rapide de 18W, la batterie est complètement chargée en une heure et vingt minutes.

