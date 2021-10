2 fonctionnalités secrètes d’Android 12L à ne pas manquer

Android 12L comprend des fonctions spécifiques pour le pliage et les tablettes, et d’autres qui atteindront tous les types d’appareils. Ici, vous avez deux fonctions inconnues mais très intéressantes.

Android 12L est la nouvelle version du système d’exploitation de Google. C’est la première version incrémentale lancée par Google depuis des années, puisqu’en 2017, elle a fait de même avec Android 8.1 Oreo.

La nouvelle version vient dans le but d’améliorer l’expérience sur les appareils avec un grand écran et les smartphones pliables, grâce à une interface adaptée à ce type d’appareil, et de nouveaux outils pour que les développeurs puissent améliorer leurs applications pour ce type d’appareil.

Mais, en plus des améliorations dans ce sens, Android 12L comprend également d’autres fonctions qui ont été négligées et que nous voulions revoir.

Un nouveau sélecteur de fond d’écran rapide et la possibilité d’ouvrir les notifications d’écran partagé

Les changements ont été découverts par Mishaal rahman et posté sur Reddit. Le premier fait référence à un nouveau menu de sélection de fond d’écran qui apparaît lorsque vous appuyez longuement sur un espace vide de l’écran d’accueil. En plus des widgets, des paramètres et des options de fonds d’écran, une galerie apparaîtra avec certains des derniers arrière-plans utilisés, donnant la possibilité de choisir rapidement l’un d’entre eux.

Cette fonction est intégrée à la version du lanceur par défaut d’AOSP dans Android 12L, et pour l’instant il n’est pas disponible dans les versions précédentes du système.

D’autre part, il a été découvert qu’Android 12L inclura une nouvelle fonction axée sur l’amélioration du multitâche. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo sous ces lignes, la nouvelle version du système vous permettra d’ouvrir des applications en mode multi-fenêtres à partir d’une notification. Pour ce faire, faites simplement glisser la notification vers l’une des moitiés de l’écran.

La fonction en question s’appelle « notification de contenu », et il était possible de l’activer manuellement dans la dernière construire Android 12L publié par Google. Ceux qui veulent aller de l’avant et essayer les nouvelles peuvent le faire via l’émulateur Android officiel inclus dans Android Studio.

