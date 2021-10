Roblox ne fonctionne pas – le jeu est en panne dans le monde entier

Vous ne pouvez pas entrer dans Roblox ? Vous n’êtes pas seul : le jeu rencontre des problèmes dans diverses parties du monde.

Roblox, le célèbre jeu joué par des millions de personnes à travers le monde, a cessé de fonctionner. La plate-forme rencontre des problèmes à l’échelle mondiale et la page d’état de Roblox spécifie que les échecs affectent à la fois les utilisateurs, les créateurs et les joueurs.

Des plates-formes comme DownDetector reçoivent un flot de commentaires et de rapports d’utilisateurs de Roblox, qui n’ont pas pu accéder au jeu normalement pendant quelques minutes.

Les utilisateurs de Roblox ne peuvent pas entrer dans le jeu

Comme indiqué sur la page d’état, les problèmes affectent Roblox sur toutes les plates-formes, mobiles, PC et consoles. La société qualifie les problèmes de « crash d’un joueur majeur » mais ne précise pas la cause des échecs.

Cependant, de Roblox, ils s’assurent qu’ils sont conscients du problème et en ont identifié l’origine. Actuellement, une solution est en cours d’élaboration qui permettra aux joueurs d’accéder à nouveau au jeu.

À ce jour, Roblox est l’un des jeux/plateformes virtuels les plus utilisés au monde et l’un des services les plus rentables de ces dernières années. Rien que sur iOS, le jeu génère plus de 1 million de dollars par jour selon les données de Finbols, et on estime que plus de la moitié des enfants aux États-Unis et au Royaume-Uni sont des utilisateurs actifs.

Pourquoi ROBLOX ne fonctionne plus ?

