Quand Android 12L arrivera-t-il sur votre mobile : consultez le calendrier

Android 12L devient la première approche de Google pour les tablettes et les pliables que nous avons vus depuis des années… C’est leur feuille de route !

Google nous a laissé plus détendu. L’arrivée surprise d’Android 12L avait soulevé le lièvre d’une nouvelle coque Android Honeycomb, mais il est finalement confirmé qu’il n’y aura pas deux versions parallèles d’Android, l’une pour les smartphones et l’autre pour les tablettes et pliables.

Dans le blog des développeurs Android, ils affirment qu’Android 12L est également destiné aux smartphones, bien que la vérité soit que cette nouvelle itération sera non seulement compatible avec les téléphones coupés traditionnels, mais qu’elle a été spécialement conçue pour obtenir une expérience homogène bien adaptée aux téléphones pliables , tablettes ou ordinateurs avec Chrome OS.

Son apparition est une excellente nouvelle pour tous les passionnés de la plate-forme Android, car à ce jour Google avait complètement négligé le marché des tablettes Android, qui semblent renaître ces derniers mois, et aussi à Mountain View ils semblent avoir pris davantage conscience de la de nouveaux formats pliables avec de grands écrans, qui nécessitent une retouche dans son interface que seul Samsung avait explorée avec One UI et DeX.

Ainsi, à partir d’Android 12L, n’importe quel appareil pourra détecter sa taille d’écran et sa mise à l’échelle pour adapter l’interface en conséquence, en ajoutant des options multitâches améliorées et plus de nouveautés conçues pour les écrans grand format.

Ici, nous vous laissons toutes les informations sur Android 12L, avec ses principales actualités vidéo :

Android 12L est la nouvelle version d’Android avec des améliorations spécifiques pour les mobiles pliables

La première Aperçu du développeur Android 12L est maintenant disponible, et voici la feuille de route de Google pour son lancement

Comme l’ont évoqué les confrères de Phandroid, cette nouvelle version que Google a enseignée lors de l’Android Dev Summit dans son édition 2021 a déjà mis sa première version préliminaire à disposition des développeurs, bien que dans ce cas elle ne puisse être utilisée qu’avec l’émulateur Android Studio.

Son développement est en cours et des progrès sont attendus prochainement, mais pour l’instant nous n’avons pas de firmware Android 12L que nous pouvons installer sur n’importe quel appareil. Au moins, oui, Google nous a fourni un feuille de route avec les étapes suivantes d’Android 12L :

Aperçu du développeur 1, sorti en octobre.

Début du programme bêta, daté de décembre.

Durée du programme bêta, au moins jusqu’en février, sans date de fin.

Google ne fait pas de compromis sur les dates, mais nous espérons qu’Android 12L sera prêt très bientôt car les tablettes et les téléphones pliables vont accueillir un changement de paradigme aussi important, avec son interface adaptative et son multitâche amélioré.

Le pire est que Google n’a pas compromis les dates de lancement, nous supposons qu’en attendant des problèmes supplémentaires pour un changement de paradigme aussi important qu’une interface auto-adaptative, qui peut modifier sa présentation et son comportement en fonction de la taille de l’écran et de la mise à l’échelle de chaque appareil. .

Quoi qu’il en soit, si les tests bêta Ils commencent en décembre, il faut s’attendre à ce qu’Android 12L ne dépasse pas beaucoup le mois de mars, donc sûrement à la fin du premier trimestre, nous commencerons à voir des appareils avec la dernière saveur intermédiaire d’Android.

Google a également profité de l’occasion pour annoncer la Téléphones de développement Android qu’ils pourront tester Android 12L dans bêta Avant tout le monde, tous de la famille Pixel que nous listons maintenant :

Pixel 4 et Pixel 4 XL

Pixel 4a et Pixel 4a 5G

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 6 et 6 Pro

Deux terminaux supplémentaires le recevront également, d’une part un Galaxy Z Fold3 ravi de recevoir autant de nouveautés intéressantes en natif, en plus de la tablette Lenovo P12 Pro, les deux appareils ayant une meilleure disposition pour tester ces nouvelles options.

Maintenant, nous ne pouvons qu’attendre de pouvoir installer certains bêta et testez-le de première main sur un appareil, mais on peut déjà dire que l’arrivée d’Android 12L, malgré une présentation discrète comme celle-ci, est sans aucun doute la nouveauté la plus importante de ces dernières années dans Android, qui est finalement convenu de retour des tablettes et appareils grand écran.

Les tablettes Android vont-elles enfin concurrencer les iPad ? Parce qu’ils ont un long chemin à parcourir…

