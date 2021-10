Heroes of the Dark, le nouveau jeu Gameloft est désormais disponible sur Android

Le nouveau RPG de Gameloft est désormais téléchargeable gratuitement, aussi bien sur le Google Play Store que sur l’App Store.

Ces derniers temps, nous assistons à un boom des jeux sur les plateformes mobiles, dont les grands développeurs de jeux vidéo profitent pour proposer leurs meilleurs titres à un plus grand nombre d’utilisateurs et les deux meilleurs exemples de cette stratégie sont Activision avec Call of Duty : Jeux mobiles et épiques avec Fortnite.

En ce sens, nous venons d’apprendre que le nouveau jeu de Gameloft, Heroes of the Dark, est désormais disponible sur Android.

Nous pouvons désormais jouer à Heroes of the Dark sur notre terminal Android

Comme nous le disent les gars de Phone Arena, le nouveau jeu Gameloft, Heroes of the Dark, peut désormais être téléchargé gratuitement sur le Google Play Store et l’App Store.

Les meilleurs RPG ou jeux de rôle pour Android

Heroes of the Dark est un titre qui mélange des éléments de jeux RPG et de jeux de stratégie, il se déroule à l’époque victorienne et nous devrons recruter une série de héros pour mener nos troupes au combat.

Ces héros sont très variés puisqu’on peut recruter des humains, des loups-garous ou des vampires et chacun d’eux a sa propre histoire et possède une série de pouvoirs spéciaux qui les distinguent des autres.

De plus, nous pouvons également équiper nos héros de divers ensembles d’équipements, ce qui nous donnera un avantage pendant la bataille.

Ce nouveau jeu de Gameloft dispose d’un mode multijoueur en ligne PvP et PvE, qui nous permettra de nous battre contre d’autres joueurs de n’importe où dans le monde pour essayer d’obtenir leurs territoires ou former des alliances avec eux pour accomplir des missions et, ainsi, obtenir de juteuses récompenses.

Les 21 meilleurs jeux de stratégie pour Android

Heroes of the Dark est un jeu totalement gratuit qui propose des achats in-app, allant de 0,99 euros à 99,99 euros, ce qui nous permettra d’y avancer plus vite.

Sujets connexes : Jeux, Jeux Android gratuits, Jeux RPG