Les 28 téléphones Huawei qui seront mis à jour vers EMUI 12

Nous savons déjà quels téléphones seront mis à jour vers EMUI 12. Huawei a confirmé la liste complète des modèles qui recevront la mise à jour.

Nous avons dû attendre un peu plus longtemps que prévu initialement, mais Huawei a finalement confirmé quels téléphones recevront la mise à jour vers EMUI 12.

La société a profité de la célébration de son dernier lancement de produit pour révéler la liste complète des modèles qui seront mis à jour vers la dernière version d’EMUI, introduite il y a quelques mois, mais jusqu’à présent exclusive à des modèles tels que le Huawei Nova 9 et Nova 8i. .

EMUI 12 arrivera dès le premier semestre 2022 sur ces mobiles

Il convient de garder à l’esprit que, malgré un saut dans la numérotation EMUI, la dernière version est toujours basée sur Android 10. Contrairement à ce qui se passe avec les téléphones mobiles vendus par Huawei en Chine, HarmonyOS n’est pas la base d’exploitation du système sur laquelle le le logiciel de la marque fonctionne, mais il s’agit d’une version « propre » d’Android, sans services ni applications Google.

Étant donné que le système d’exploitation de base restera Android 10, il n’est pas surprenant que EMUI 12 atteigne les modèles de la marque lancés en 2018, il y a près de quatre ans. Au total, la liste se compose de 28 modèles Huawei différents, qui peuvent être consultés ci-dessous :

Huawei Mate 40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei P40 Pro

Huawei P40

Huawei Mate Xs

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20

Huawei P20 Pro

Huawei P20

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10

Huawei nova 7

Huawei nova 7 SE

Huawei nova 7i

Huawei nova 5T

Huawei nova 4

Huawei nova 4e

Huawei Y9 Prime 2019

Huawei Y9

Huawei Y8p

La mise à jour d’EMUI 12 commencera à arriver au cours du premier semestre 2022, à commencer par les modèles des séries Huawei Mate et Huawei P, qui auront un programme bêta destiné aux utilisateurs avancés.

EMUI 12 est la dernière version de la couche de personnalisation de Huawei, avec un design entièrement repensé qui introduit des éléments graphiques plus accrocheurs et des animations plus fluides. Il comprend également des améliorations de performances et opérationnelles, ainsi qu’une meilleure prise en charge de la collaboration inter-appareils de la marque.

Sujets connexes : Huawei, Téléphones, Téléphones chinois