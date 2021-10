Facebook devient Meta : l’entreprise change officiellement de nom

La société mère de Facebook a changé son nom en « Meta ». C’est tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Comme on le dit depuis des semaines, Facebook a officiellement changé de nom. La société dirigée par Mark Zuckerberg a décidé de faire l’un des plus grands changements de son histoire au niveau de l’entreprise, en adoptant le nouveau nom, Meta, pour désigner la société mère qui englobe tous les produits et services de ce que nous appelions jusqu’à présent Facebook.

Le mouvement n’est pas sans rappeler lorsque Google – l’entreprise, pas le moteur de recherche -, a été rebaptisé Alphabet en 2015. Bien que si nous avons appris quelque chose de cette décision, c’est que tout le monde continuera d’appeler Facebook Facebook.

Meta, une « entreprise de technologie sociale »

Dans l’annonce de Meta, la société anciennement connue sous le nom de Facebook précise que Meta est une entreprise de « technologie sociale », où les plateformes sociales telles que Instagram, Facebook ou WhatsApp ne sont plus l’objectif principal.

C’est pourtant le soi-disant « métavers » que veut construire Mark Zuckerberg, et pour lequel l’entreprise a déjà constitué une grande équipe à la recherche de plus de 10.000 salariés au cours des prochains mois.

Selon Meta, le métavers sera un hybride qui combinera les expériences sociales en ligne d’aujourd’hui avec un monde en trois dimensions et projeté sur le monde physique.

« Le métavers vous permettra de partager des expériences immersives avec d’autres personnes même lorsque vous ne pouvez pas être ensemble, et de faire des choses ensemble que vous ne pourriez pas faire dans le monde physique. C’est la prochaine évolution d’une longue lignée de technologies sociales, et cela ouvre un nouveau chapitre pour notre entreprise. »

Malgré le changement de nom, Mark Zuckerberg continuera d’occuper le poste de PDG de la nouvelle société, et il ne semble pas que cela changera de si tôt. Zuckerberg lui-même a dit Le bord qui réfléchit à ce changement de nom depuis qu’il a acquis Instagram et WhatsApp, respectivement en 2012 et 2014. Cependant, ce n’est qu’à présent que le bon moment a été trouvé pour effectuer ce grand changement.

Il explique également que la récente vague de mauvaises nouvelles pour les entreprises, principalement liées à ses politiques controversées divulguées dans des documents internes, n’a pas influencé la décision de changer son nom.

