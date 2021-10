Ce sont les nouveaux widgets pour Google Photos, Drive et d’autres applications que vous verrez bientôt sur votre mobile

Tous ces widgets atteindront les appareils mis à jour vers Android 12. Il suffit d’installer les applications Google pour pouvoir les utiliser.

Avec Android 12, Google a décidé de revoir les widgets de certaines de ses applications les plus populaires, en adaptant leur design aux nouvelles lignes esthétiques du système d’exploitation, et accessoirement, dans le but d’inciter les développeurs tiers à faire de même. avec vos applications.

Au cours des derniers mois, nous avons vu comment certaines des applications Google ont mis à jour leur design pour s’adapter à ce nouveau style et, accessoirement, introduire une nouvelle collection de widgets. Désormais, Google lui-même a annoncé l’arrivée d’encore plus de widgets pour Android 12*, issus de certaines de ses applications les plus populaires.

Android 12L est la nouvelle version d’Android avec des améliorations spécifiques pour les mobiles pliables

Tous les nouveaux widgets de l’appli Google qui arrivent sur Android

Au fil des semaines, les appareils qui ont déjà Android 12 ou qui recevront bientôt la mise à jour, incluront cette nouvelle collection de widgets des applications Google.

Parmi les applications que Google a décidé de mettre à jour pour introduire de nouveaux widgets, nous pouvons trouver Google Drive, avec des widgets qui offrent un accès rapide aux fichiers et aux photos, et qui permettent d’ouvrir rapidement les fichiers suggérés.

D’autre part, Google Maps lance également un nouveau grand widget avec un accès rapide à certains des sites les plus visités, et une barre de recherche qui permet de trouver rapidement des lieux depuis l’écran d’accueil.

Quant à Google Keep, deux nouveaux widgets, l’un rectangulaire et l’autre en forme d’étoile, vous permettront d’ajouter ou de consulter rapidement des notes depuis l’écran d’accueil.

Les widgets Google Photos ne pouvaient pas non plus manquer. Comme l’indique la société, il sera possible d’ajouter des widgets de différentes manières à l’écran d’accueil, avec des présentations de certaines de nos meilleures photos sélectionnées automatiquement.

Le reste des applications qui vont mettre à jour leurs widgets – ou qui l’ont déjà fait – à l’occasion de l’arrivée d’Android 12 sont l’application Google clock, YouTube Music et l’application Google Fi. Bien entendu, tous les widgets ont un design inspiré du style Material You, et sont capables de s’adapter à n’importe quelle taille choisie par l’utilisateur. De plus, sur les appareils Pixel exécutant Android 12, les widgets s’adapteront aux couleurs du système lors de l’utilisation des thèmes dynamiques Material You. Les widgets seront bientôt disponibles, après l’arrivée des mises à jour respectives pour chacune des applications.

