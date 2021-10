Xiaomi lance son premier déshumidificateur : il peut absorber 22 litres d’eau et se connecte au mobile

Le nouveau Mijia Smart Dehumidifier 22L est né en Chine, un déshumidificateur connecté qui s’intègre à Xiaomi Home et passera inaperçu dans votre maison.

L’hiver approche, littéralement, et si vous cherchiez un appareil pour vous aider à mieux contrôler l’environnement dans votre maison, arrêtez-vous car Xiaomi vient également à la rescousse ici avec ce qui est déjà son premier déshumidificateur connecté, même si vous devez également savoir que il faudra du temps pour atteindre nos marchés.

Et est-ce que pour l’instant, Xiaomi a présenté ce Mijia Smart Dehumidifier 22L sur sa plate-forme financement participatif xiaomiyouping.com, où il peut déjà être acheté, mais uniquement disponible pour la Chine.

Dans tous les cas, les dizaines de magasins officiels que Xiaomi ouvre dans le monde seront heureux de proposer cet appareil dès que possible, il est donc préférable que vous le connaissiez car, vraiment, il a l’air très bien et un prix assez en adéquation avec ses possibilités et la concurrence sur le marché.

De Haidian, ils semblent déterminés à connecter tous nos appareils et appareils à Xiaomi Home. Nous présentons donc ici le premier déshumidificateur intelligent « fabriqué par Xiaomi » qui est déjà vendu en Chine pour environ 174 euros.

Un produit reconnaissable : design simple et fonctionnalité par drapeau

La première chose qui attire toujours l’attention dans toute présentation Xiaomi est la facilité qu’a le géant chinois de fabriquer des produits dans pratiquement n’importe quel créneau de marché et qu’ils sont toujours reconnaissables, simples et minimalistes, privilégiant la fonctionnalité à l’habillage esthétique.

Dans ce cas, son design est similaire à celui des purificateurs d’air ou à celui de tout autre appareil Xiaomi de ce format, avec une finition blanche et la seule concession à son petit écran OLED en haut, à partir duquel on peut voir et contrôler toutes les fonctions de le déshumidificateur.

Ces options sont également similaires à celles de n’importe quel déshumidificateur concurrent, pouvant faire fonctionner l’appareil en continu, sélectionner un mode de séchage rapide idéal pour les vêtements ou contrôler l’humidité de la maison en réglant le niveau à un minimum de 40% grâce à sa fonction intégrée. en hygromètre.

Mijia Smart Déshumidificateur 22L, galerie de photos

La particularité est que dans ce cas on peut négliger la vidange de ses réservoirs d’eau, puisque sa boite de 4,5 litres intègre une vidange automatique si on l’installe à proximité d’un drain.

C’est un appareil très silencieux, seulement 35,5 décibels, et a assez de puissance pour éliminer jusqu’à 22 litres d’humidité toutes les 24 heures, c’est donc un appareil très performant. De plus, Xiaomi sait que ces déshumidificateurs pèsent le leur, c’est pourquoi il a installé des mini-roues pour que nous puissions le déplacer le plus confortablement possible dans la maison.

Et enfin, nous n’oublions pas non plus sa connectivité importante, car grâce au WiFi, nous pouvons le gérer et contrôler son fonctionnement depuis Xiaomi Home, une plate-forme avec de plus en plus d’options et de possibilités.

Xiaomi Mijia Smart Déshumidificateur 22L, prix et lancement

Comme cela arrive souvent, le pire de tous ces appareils Xiaomi est qu’ils commencent leur voyage en Chine, et si nous les voyons officiellement atteindre nos marchés, nous devons attendre des semaines, voire des mois, jusqu’à ce qu’ils soient disponibles.

Dans ce cas, Xiaomi a mis en vente le Mijia Smart Dehumidifier 22L via sa plateforme crowdfundind, Xiaomi Youpin, dans une teinte claire et au prix de 1 299 yuans, soit environ 174 euros au taux de change actuel.

