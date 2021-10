WhatsApp ajoute un bouton de paiement et vous permettra de noter les messages avec des étoiles dans le plus pur style Google Maps

Sûrement destiné aux professionnels, WhatsApp teste déjà à la fois un accès direct aux paiements et une nouvelle façon de noter les messages en utilisant 1 à 5 étoiles.

Ils sont toujours lents, à une vitesse presque exaspérante dans la plupart des cas, mais la vérité est que WhatsApp continue de tester et d’implémenter en permanence des améliorations sur ses services et sur les différentes applications, avec quelques nouvelles curieuses que nous venons d’apprendre grâce à WaBetaInfo .

Le premier, un bouton d’accès direct aux paiements depuis les salons de discussion, ne peut être vu et utilisé que par les utilisateurs en Inde et au Brésil où l’argent peut déjà être envoyé sans quitter WhatsApp, tandis que le second, qui complète les réactions aux messages qui sont encore à venir, il suggère une sorte de score ou de qualification à des messages dont on ne sait pas encore trop comment et ce qui sera appliqué.

Il est presque certain que nous ne verrons bientôt aucune de ces deux nouveautés dans les versions stables de WhatsApp. tu. Le voyons-nous ensemble ?

Les réactions de WhatsApp sont imminentes et promettent d’être un véritable casse-tête

Un bouton pour accéder directement au service de paiement via WhatsApp

La première des améliorations a été présentée dans la version bêta 2.21.17 de l’application WhatsApp Android, introduisant une nouvelle façon d’envoyer de l’argent via WhatsApp sans trop de complications, avec un bouton d’accès direct depuis les salles de discussion.

Avec ce bouton, vous n’auriez plus à entrer dans le menu des actions de chat, car un bouton serait directement inclus dans la barre du bas qui vous permettrait d’utiliser le service de paiement et de transfert d’argent.

Évidemment, et comme seuls l’Inde et le Brésil ont activé les paiements WhatsApp en phase de test, ce bouton n’est accessible que sur l’un de ces deux marchés, donc pour l’instant, ne pressez pas trop votre noix de coco en la cherchant car vous ne la trouverez pas il vient d’Espagne ou d’Amérique latine.

De 1 à 5 étoiles, vous pourrez très bientôt noter les messages sur WhatsApp comme vous le faites avec vos lieux préférés sur Google Maps

Quant à la nouveauté la plus curieuse, ce système de notation des messages à base d’étoiles, est sorti dans la version bêta 2.21.22.7 également pour Android, guidant sûrement son utilisation pour évaluer la qualité des comptes commerciaux et professionnels.

En effet, WhatsApp cherche depuis longtemps à mieux monétiser ses services en proposant des environnements et des fonctionnalités qui s’adaptent aux besoins des entreprises, et cette façon de noter les réponses ou de noter les actions serait idéale pour obtenir une évaluation de l’attention des entreprises via WhatsApp. .

Ainsi, il semble qu’il viendrait compléter et compléter les options actuelles de déclarer comme pourriel un message d’un compte commercial, la possibilité de noter les messages n’étant disponible que lorsque nous parlons précisément avec ces comptes commerciaux ou d’entreprise.

Il reste à voir comment ces données seront utilisées et comment le système d’évaluation fonctionnera réellement, car WhatsApp ne pourra pas voir le contenu de nos messages ou quel utilisateur a envoyé une évaluation, en maintenant l’anonymat à tout moment. Les développeurs de Facebook disent que l’idée est que l’entreprise ou l’entreprise puisse améliorer ses communications et ses services avec ces évaluations, de sorte que le cryptage de bout en bout ne sera pas rompu pour le moment.

Oui, vous pouvez voir les commentaires généraux envoyés, bien que jamais associés à notre compte ou à notre nom ou numéro de téléphone… Il faudra attendre de voir comment ils le mettent en œuvre !

