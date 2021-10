Xiaomi a déjà le POCO le moins cher avec 5G prêt sur le marché

Xiaomi Redmi Note 9S - Smartphone débloqué 4GB 64GB 48MP AI Quad Camera 6.67”FHD+ 5020mAh Typ18W Charge Rapide, Alexa Hands-Free, Bleu

Processeur Qualcomm Snapdragon 720G, processeur à haute efficacité de 8 nm. Caméra quadruple AI 48MP, caméra frontale 16MP intégrée. 6,67”FHD+ DotDisplay, capteur d'empreintes digitales latéral. Batterie haute capacité 5020mAh (typ), charge rapide 18W. Design symétrique, esthétique époustouflante et design amélioré. Les téléphones avec Alexa d'intégrées vous permettent de passer des appels téléphoniques, d'ouvrir des applications, de contrôler des appareils intelligents pour la maison, d'accéder à la bibliothèque Alexa Skills, et plus encore en utilisant uniquement votre voix lors de vos déplacements. Téléchargez l'application Alexa et terminez la configuration mains libres pour commencer. Demandez simplement - et Alexa répondra instantanément.