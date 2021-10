L’un des téléphones les plus vendus de Huawei reçoit une mise à jour majeure

La mise à jour qui est déployée dans le Huawei P10 Plus pèse 579 Mo, arrive avec la version 9.1.0.287 d’EMUI 9.1 et inclut le correctif de sécurité pour mai 2021.

Malgré la débâcle provoquée par les sanctions américaines et l’absence correspondante de services Google sur ses terminaux mobiles, le constructeur chinois Huawei continue de lancer de nouveaux appareils comme les Huawei Nova et Nova 9 Pro, le Huawei MatePad Pro à partir de 12,6 pouces ou encore le Huawei Regardez GT3.

Mais, en plus de présenter de nouveaux terminaux avec leur propre système d’exploitation, HarmonyOS, et de mettre à jour les existants avec la deuxième version de ce logiciel, la marque chinoise continue de mettre à jour les anciens modèles avec EMUI et, en ce sens, nous venons d’apprendre qu’un des mobiles les plus vendus de Huawei ces dernières années reçoit une mise à jour majeure.

Le Huawei P120 Plus reçoit une mise à jour majeure

Comme nous le disent les gars du média spécialisé Huawei Central, la firme chinoise a commencé à déployer une mise à jour logicielle sur tous les Huawei P10 Plus dans le monde.

HarmonyOS : tout ce qu’il faut savoir sur le système d’exploitation Huawei

Cette mise à jour logicielle majeure pour le P10 Plus pèse 579 Mo, est livrée avec EMUI 9.1 version 9.1.0.287 et inclut le correctif de sécurité de mai 2021.

En plus d’un nouveau correctif de sécurité, cette mise à jour comprend une série de nouvelles optimisations du système qui améliorent les performances du système, intègre certaines des applications HarmonyOS telles que Petal Search, Books, Game Center ou Browser et inclut de nouveaux raccourcis d’application.

Il s’agit probablement de la dernière mise à jour EMUI que le Huawei P10 Plus recevra, car toute la série P10 a été mise à jour vers HarmonyOS en Chine et la prochaine que vous recevrez sera déjà avec le nouveau logiciel du géant chinois.

Si vous êtes propriétaire d’un Huawei P10 Plus, vous pouvez vérifier si vous disposez déjà de cette mise à jour en accédant à la section Mise à jour du logiciel, qui se trouve dans l’option Système, elle-même située dans Paramètres.

Les 42 téléphones Huawei et Honor compatibles avec HarmonyOS

Si vous l’avez déjà disponible, il vous suffit de cliquer d’abord sur le bouton Télécharger et sur le bouton Installer ci-dessous. Une fois cette mise à jour téléchargée et installée, nous vous recommandons de redémarrer le terminal afin que les modifications soient correctement appliquées.

Sujets connexes : Huawei, Téléphones, Téléphones chinois