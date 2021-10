Les Xiaomi Redmi Note 11, 11 Pro et 11 Pro + sont officiels avec charge ultra-rapide et écran AMOLED

La nouvelle série Xiaomi Redmi Note 11 est déjà officielle et se compose de trois modèles différents.

Comme prévu, Xiaomi a présenté au monde les modèles de la nouvelle série Redmi Note 11. La famille de téléphones Redmi la plus populaire a été annoncée en Chine, où elle sera vendue exclusivement dans un premier temps.

Cette nouvelle génération de la série Redmi Note se compose de trois modèles différents : le Redmi Note 11, le Redmi Note 11 Pro et le Redmi Note 11 Pro +. Passons en revue leurs différences ci-dessous.

Redmi Note 11, toutes les informations

Écran Full HD + LCD de 6,5 pouces, taux de rafraîchissement de 120 Hz

Processeur MediaTek Dimensity 810

Mémoire RAM 4/6/8 Go

128/256 Go de stockage

Système d’exploitation MIUI 12.5 basé sur Android 11

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 33 W

Caméra arrière double ultra grand angle 50 MP + 8 MP

Caméra frontale 16 MP

Le Redmi Note 11 est le modèle le moins cher de cette famille, mais à première vue, il n’y a pratiquement pas de différences par rapport aux autres modèles.

Il a un corps avec des bords incurvés, ce qui est l’une des grandes différences par rapport aux deux autres modèles de la série, avec des bords droits sur ses côtés et sur les bords supérieur et inférieur.

Sa face avant est occupée par un écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Le panneau est perforé pour loger la caméra frontale de 16 mégapixels.

Sa partie arrière, en plastique, abrite l’appareil photo principal de 50 mégapixels, ainsi que le reste des capteurs complémentaires, dont un appareil photo doté d’un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels.

Il dispose d’un processeur MediaTek Dimensity 810 5G avec jusqu’à 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Il dispose d’une batterie de 5 000 mAh qui prend en charge une charge filaire rapide jusqu’à 33 W.

Le Xiaomi Redmi Note 11 est disponible en Chine à un prix de départ de 162 euros à changer dans sa version la moins chère. Le modèle le plus avant-gardiste, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage coûtera 229 euros à changer.

Redmi Note 11 Pro, toutes les informations

Écran Full HD + AMOLED de 6,67 pouces, taux de rafraîchissement de 120 Hz

Processeur MediaTek Dimensity 920

6/8 Go de mémoire RAM

128/256 Go de stockage

Système d’exploitation MIUI 12.5 basé sur Android 11

Batterie de 5 160 mAh avec charge rapide de 67 W

108 MP + 8 MP Ultra Grand Angle + 2 MP Triple Caméra Arrière

Caméra frontale 16 MP

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro monte d’un cran, un modèle qui adopte le nouveau design avec des bords droits, et qui grossit grâce à un écran de 6,67 pouces de diagonale. Le panneau devient également AMOLED et conserve une résolution Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz.

Le processeur monte également d’un cran, devenant le MediaTek Dimensity 920, également avec une connectivité 5G intégrée. Il est disponible dans des configurations de 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

La batterie de ce modèle est la plus grande de la famille, avec une capacité de 5 160 mAh. De plus, sa vitesse de charge augmente en admettant une puissance allant jusqu’à 67W.

Le système de caméra de ce modèle se compose d’une caméra principale de 108 mégapixels, à laquelle il faut ajouter une caméra ultra grand angle de 8 mégapixels, et d’un capteur complémentaire de 2 mégapixels.

Son prix commence à partir de 240 euros au changement en cas de choix du modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et peut atteindre 280 euros au changement en cas de choix du modèle de 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage .

Redmi Note 11 Pro+, toutes les informations

Écran Full HD + AMOLED de 6,67 pouces, taux de rafraîchissement de 120 Hz

Processeur MediaTek Dimensity 920

6/8 Go de mémoire RAM

128/256 Go de stockage

Système d’exploitation MIUI 12.5 basé sur Android 11

Batterie de 4 500 mAh avec charge rapide de 120 W

108 MP + 8 MP Ultra Grand Angle + 2 MP Triple Caméra Arrière

Caméra frontale 16 MP

De son côté, le Redmi Note 11 Pro+ est une copie conforme du Redmi Note 11 Pro, avec les mêmes capacités d’écran, de processeur et de mémoire et de stockage.

Cependant, Xiaomi a décidé de réduire la capacité de la batterie de ce modèle à 4 500 mAh, et accessoirement d’augmenter la puissance de charge prise en charge, jusqu’à 120 W. De cette façon, le Redmi Note 11 Pro + devient le modèle avec la charge la plus rapide de l’histoire de la famille Redmi Note.

Ceux qui sont prêts à vivre avec une autonomie un peu inférieure à celle du Redmi Note 11 Pro, en échange d’une charge plus rapide, pourront obtenir ce modèle à un prix d’environ 270 euros pour changer dans sa variante la plus abordable, et 310 euros pour changer dans le cas de la version la plus chère.

