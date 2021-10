Instagram : plus besoin d’avoir 10 000 followers pour mettre des liens dans les Stories

Désormais, tout utilisateur d’Instagram pourra partager des liens dans ses Stories.

L’application Facebook avec le plus grand nombre d’utilisateurs actifs par mois après WhatsApp est, sans aucun doute, Instagram, un réseau social de plus en plus populaire, notamment auprès des plus jeunes.

L’une des fonctionnalités les plus utilisées du réseau social de photographies est leurs Stories et désormais, Instagram vient d’annoncer que, enfin, nous n’avons plus besoin d’avoir 10 000 followers pour pouvoir mettre des liens dans nos Stories.

Instagram démocratise les liens dans les Stories

Comme Instagram lui-même l’explique dans son blog officiel, désormais, tout utilisateur de ce réseau social pourra partager des liens dans ses Stories.

L’application Facebook a introduit la fonction d’insertion de liens dans les histoires en juin de cette année, l’a modifiée en août de cette année avec les « stickers de lien » et maintenant elle vient d’annoncer que n’importe qui pourra partager des URL externes dans ses histoires via ces stickers Link, quel que soit le statut de vérification de votre compte et votre nombre d’abonnés, car, jusqu’à présent, seuls les comptes vérifiés ou ceux comptant plus de 10 000 abonnés pouvaient partager des liens dans leurs Stories.

Les étapes que nous devons suivre pour ajouter un lien externe à nos Stories via les « stickers de lien » sont les suivantes :

Capturez ou téléchargez le contenu dans notre Story.

Accédez à l’outil sticker situé dans la barre de navigation supérieure.

Cliquez sur l’sticker Lien pour ajouter l’URL souhaitée et cliquez sur l’option Terminé.

Placez l’sticker sur notre Story et touchez-le pour modifier ses paramètres de couleur.

Instagram a également confirmé que cela fonctionnait pour que nous puissions personnaliser ces stickers à notre guise et que « les nouveaux comptes et comptes qui partagent à plusieurs reprises des choses comme des discours de haine et de désinformation, ou tout autre contenu qui enfreint nos règles communautaires n’auront pas accès à l’sticker Link . «

