AGM Glory : le mobile le plus résistant de l’histoire, pour les braves du grand froid

Aujourd’hui, c’est le lancement de ce mobile qui vient défier les températures et les conditions extrêmes, il est idéal pour ceux qui aiment le sport et les aventures dans les endroits les plus froids de la planète.

Ces dernières années, de nombreuses marques se sont spécialisées dans la production et la commercialisation de téléphones portables intelligents, élégants et légers, mais aussi d’autres comme AGM Mobile qui ont le souci de créer et d’offrir des mobiles résistants à tous ceux qui aiment l’aventure dans les airs. libre ou exerçant des métiers à risque dans des environnements extrêmes. Depuis sa création en 2011, la marque a gagné en popularité en développant des mobiles robustes avec un excellent rapport qualité-prix, ajoutant des fonctionnalités de plus en plus spécifiques à ses différentes séries et modèles.

Une excellente preuve de la grande offre de mobiles spécialisés que cette marque nous propose est l’AGM Glory qui vient d’être lancé sur le marché le 28 octobre. C’est un smartphone ultra-résistant et spécialement conçu pour les environnements extrêmement froids, vous n’aurez donc pas à vous soucier de l’extinction de votre mobile à cause du froid glacial.

Le mobile idéal pour les amateurs de froid extrême est l’AGM Glory

L’AGM Glory est un excellent mobile en termes de résistance et de durabilité, puisque son design s’inspire de celui des vaisseaux spatiaux, c’est aussi le premier mobile spécialisé pour résister aux climats extrêmement froids. Ce mobile puissant a une puissance d’une journée à des températures inférieures à -27°C, 10 heures de puissance inférieures à -30 et 1 heure de puissance inférieures à -40 ℃.

Il comprend les meilleurs matériaux et la technologie de dernière génération dans sa fabrication, ainsi qu’une multitude d’extras, parmi ses caractéristiques parfaites, nous pouvons trouver Qualcomm Snapdragon ™ 480, 128 ou 256 Go ROM + 8 Go de RAM, NFC, bandes de fréquences 5G et Android11.

Dans la section photographique, nous trouvons également des éléments extrêmement complets et fonctionnels, il dispose d’une caméra thermographique, d’une caméra principale Sony de 48 MP et d’une caméra de nuit infrarouge de 20 MP.

L’AGM Glory est le premier mobile durci au monde à disposer d’un système permettant son fonctionnement à des températures aussi basses, il comprend les certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810H. Avec un poids de seulement 360 grammes, c’est un mobile vraiment résistant qui résiste aux chocs, aux chutes, aux climats extrêmement froids, à la profondeur d’eau et à la présence de poussière ou de sable. En bref, c’est un mobile parfait pour les utilisateurs qui ont besoin d’un appareil résistant capable de durer longtemps dans des conditions critiques.

À un niveau plus général, l’AGM Glory reste un mobile d’exception, puisqu’en plus du plus grand haut-parleur de téléphone de 3,5 W au monde et d’un double microphone antibruit, il dispose d’une batterie de 6 200 mAh qui prend en charge le chargement et le chargement de bureau sans fil.

Si vous partagez l’inspiration d’explorer l’inexploré et l’amour de l’aventure, le nouvel AGM Glory est le mobile parfait pour vous accompagner dans les jours et les endroits les plus froids de la planète. De plus, vous pouvez l’obtenir à un prix de lancement incroyable pour une durée limitée.

