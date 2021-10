2 autres nouveaux téléphones Xiaomi ont accès à MIUI 12.5 Enhanced Edition

Ce sont les deux prochains téléphones à mettre à jour vers la version stable de MIUI 12.5 Enhanced Edition.

Xiaomi continue de mettre à jour ses téléphones vers la dernière version disponible de MIUI. A cette occasion, deux de ses modèles milieu de gamme lancés l’année dernière ont été choisis pour recevoir MIUI 12.5 Enhanced, la version du logiciel qui introduit des améliorations de performances et des solutions aux erreurs fréquentes.

Plus précisément, il s’agit du Xiaomi Redmi 9 et du Xiaomi Redmi Note 9, deux des smartphones les plus vendus de la marque ces derniers mois, avec des millions de ventes cumulées dans le monde entre les deux.

MIUI 12.5 Enhanced arrive sur les Redmi 9 et Redmi Note 9

Como explican en GizmoChina, la actualización está dirigida a los modelos globales de los Xiaomi Redmi 9 y Xiaomi Redmi Note 9. Por tanto, la actualización debería comenzar a llegar a todos los países de Europa, entre ellos España, a lo largo de las próximas Heures. Il devrait également être bientôt disponible au Mexique et dans les régions d’Amérique latine.

La mise à jour apporte des améliorations de performances et des corrections de bugs, mais n’inclut pas de nouvelles fonctionnalités. MIUI 12.5 Enhanced est une version conçue pour améliorer l’expérience avec les appareils, en corrigeant les problèmes présents dans MIUI 12.5. Il convient de noter que la mise à jour a été publiée via la branche stable MIUI et qu’il n’est donc pas nécessaire de s’inscrire au programme My Pilot pour la télécharger.

De plus, le correctif de sécurité Android correspondant au mois d’octobre est introduit. Par conséquent, la mise à jour introduit également des améliorations de sécurité dont les propriétaires d’appareils peuvent bénéficier une fois qu’ils ont installé la nouvelle version sur leurs mobiles.

