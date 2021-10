Telegram dépasse WhatsApp même dans le mauvais: il inclura très bientôt des publicités

Les publicités Telegram seront limitées à 160 caractères, n’incluront pas de liens externes et ne seront affichées que sur les chaînes publiques comptant plus de 1 000 abonnés.

Telegram, avec plus de 500 millions d’utilisateurs par mois, est la deuxième plus grande plate-forme de messagerie instantanée au monde derrière WhatsApp et possède un grand nombre de fonctions qui n’ont pas encore atteint l’application appartenant à Facebook.

L’application créée par les frères Durov veut toujours avoir une longueur d’avance sur WhatsApp en tout, même dans le pire, puisque nous venons d’apprendre que Telegram inclura très bientôt des publicités.

L’arrivée des annonces à Telegram est imminente

Tal como adelantó Pavel Durov a finales del año pasado en una publicación en su canal oficial, Telegram va a introducir su propia plataforma publicitaria en los canales públicos con una gran cantidad de usuarios, con el objetivo de sufragar los costes de los servidores y el tráfico les mêmes.

Les 149 meilleures chaînes Telegram à rejoindre

Sur la page Web autorisée par Telegram à informer sur sa plateforme publicitaire, il est expliqué que ces messages sponsorisés, qui est le nom qu’ils donnent à la publicité au sein de leur application, seront limités à 160 caractères, ils ne seront affichés que sur les chaînes publiques de plus de 1 000 abonnés et sera basé sur le thème de chaque chaîne.

Telegram a également expliqué que ces publicités respecteront la vie privée des utilisateurs, car elles n’incluront aucun lien externe ni aucun type de suivi, garantissant ainsi qu’aucune entreprise appartenant à des tiers ne peut espionner leurs utilisateurs.

Concernant la répartition des revenus de ces publicités, Telegram a expliqué que les messages sponsorisés sont actuellement en mode test et qu’une fois qu’ils auront quitté cette version bêta et que la plateforme pourra couvrir ses coûts de base, elle commencera à partager les revenus de cette publicité. avec les propriétaires des chaînes publiques sur lesquelles les publicités sont diffusées.

Telegram ne rapporte pas d’argent (pour le moment), alors qui paie pour la fête ?

Si vous êtes propriétaire d’une chaîne Telegram avec plus de 1 000 utilisateurs et que vous souhaitez pouvoir percevoir des revenus de la publicité diffusée sur votre chaîne, vous pouvez consulter toutes les conditions de la plateforme publicitaire Telegram dans ce guide complet de l’application créé par les frères Durov met à votre disposition.

Sujets connexes : Applications, Applications gratuites, Télégramme