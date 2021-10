L’un des meilleurs éditeurs vidéo pour iPhone arrive bientôt sur Android

LumaTouch développe sa version de LumaFusion pour Android et ChromeOS, officialisant ainsi l’arrivée de l’un des meilleurs éditeurs vidéo.

La catégorie des applications de montage vidéo pour Android n’est pas vraiment rare. Dans Google Play, il est possible de trouver de nombreux et très bons éditeurs vidéo, auxquels nous devrons bientôt ajouter une option supplémentaire.

Depuis Luma-Touch, la société de développement derrière l’un des éditeurs vidéo les plus célèbres qui existent sur iPhone et iPad, LumaFusion, a annoncé qu’ils travaillaient déjà sur une nouvelle version de leur éditeur pour Android et ChromeOS, dont la première version bêta serait disponible très bientôt.

Un éditeur vidéo complet sans abonnement

Ceux qui ne connaissent pas trop LumaFusion doivent savoir qu’il s’agit de l’un des éditeurs vidéo les plus complets qui existent sur iOS et iPadOS. Ofrece un conjunto de funciones destinadas a usuarios avanzados, con soporte para hasta seis pustas de audio o vídeo, edición en línea de tiempo, soporte para monitores externos, ecualizador gráfico y opción de aislar pistas, soporte para una gran variedad de formatos de archivo y beaucoup plus.

L’un des avantages de cet éditeur par rapport à d’autres alternatives, telles qu’Adobe Premiere Rush, est que LumaFusion ne nécessite pas d’abonnement mensuel. Toutes les fonctions de l’éditeur sont débloquées avec un seul paiement, qui dans le cas d’iOS est de 29,99 euros.

Sans aucun doute, une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui utilisent leurs smartphones, tablettes ou ordinateurs avec Android ou ChromeOS pour éditer des vidéos et souhaitent aller plus loin. Pour l’instant, la société de développement n’a pas confirmé la date à laquelle LumaFusion arrivera sur Android et ChromeOS, mais ils précisent que la première bêta sera bientôt disponible.

Ceux qui veulent essayer la version bêta de LumaFusion peuvent s’inscrire via le formulaire activé par LumaTouch.

