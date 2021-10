Les 37 nouveaux emojis qui arriveront sur votre mobile avec Android 12L

Parmi ces 37 nouveaux emojis, nous trouvons sept nouveaux visages et sept nouvelles mains dans diverses combinaisons de tons de peau.

Une fois que la version stable d’Android 12 a déjà été publiée par Google, nous avons commencé à recevoir des informations sur la prochaine version du système d’exploitation mobile de la société américaine. Nous avons d’abord appris certaines de ses nouvelles fonctions, et, récemment, il a été révélé que cette nouvelle version s’appellera Android 12L, et non Android 12.1 comme il a été initialement envisagé, et qu’elle se concentrera sur l’offre d’une série d’améliorations spécifiques pour les smartphones pliables comme le Samsung Galaxy Z Fold 3 et le Samsung Galaxy Z Flip 3.

Désormais, nous connaissons déjà un autre des éléments les plus caractéristiques de chaque nouvelle version d’Android : ses emojis. Android 12L arrivera avec 37 nouveaux emojis, que nous découvrirons ci-dessous.

Ce sont les emojis qui arriveront avec Android 12L

Comme nous le disent les gars de 9to5Google, l’utilisateur de Twitter Radek Błędowski (@RKBDI) a découvert les 37 nouveaux emojis Android 12L sur le site Web Emojipedia.

Parmi ces nouveaux emojis, nous pouvons trouver sept nouveaux visages et sept nouvelles mains avec des combinaisons dans différents tons de peau :

7 nouveaux visages : le visage qui fond, le visage avec les yeux ouverts et la main sur la bouche, le visage avec un œil qui dépasse, le visage qui salue, le visage entouré d’un trait pointillé, le visage avec la bouche en diagonale et le visage qui retient les larmes.

7 nouvelles mains : la main à droite, la main à gauche, la main avec la paume vers le bas, la main avec la paume vers le haut, la main avec l’index et le pouce croisés, la main avec l’index pointant le spectateur et les mains en forme de cœur.

Le processus de création d’emojis prend quelques années, ce qui signifie que ces emojis auraient dû arriver en mars de cette année, mais la pandémie a retardé leur arrivée de 6 mois, jusqu’au 14 septembre, et maintenant nous pouvons montrer tous les emojis Unicode 14.0 à venir avec Android 12L .

