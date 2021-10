Xiaomi a envahi le marché du mobile et n’a pas l’intention de s’arrêter : il y aura deux générations de Redmi par an

Lu Weibing, PDG de Redmi, confirme qu’ils continueront à lancer deux générations annuelles de leurs smartphones les plus représentatifs.

Que parfois, cela coûte un peu de comprendre le catalogue Xiaomi est tout à fait normal, et c’est que le géant chinois n’a jamais pris le pouls lors du lancement d’innombrables appareils, peu importe à quel point ils étaient similaires, rivalisant plusieurs fois contre eux-mêmes et se présentant même sous-marques comme Redmi ou POCO pour continuer à inonder le marché des options.

En fait, certains experts ont dit que l’idéal était de rivaliser avec vous-même, car si vous ne vendiez pas un smartphone mais une sous-marque de la vôtre, vous l’aviez finalement vendu de toute façon, et cela semble avoir compris Xiaomi, que cela ne ralentira pas le rythme à l’avenir, du moins en ce qui concerne les mobiles Redmi.

Et ce ne sont pas des paroles creuses, car la confirmation que les collègues de GizmoChina nous ont apportée vient directement du Gerente générale de Redmi, Lu Weibing, qui a déclaré dans une interview que son entreprise continuerait à présenter chaque année deux générations de son Redmi Note, mettant ainsi à jour ses smartphones les plus représentatifs tous les 6 mois environ.

Rappelons que cette semaine nous allons rencontrer le Redmi Note 11, et que les Redmi Note 10 sont nés en mars et ont été lancés en Europe en mai dernier.

C’est ainsi qu’ils nous l’expliquent depuis Redmi, et leurs arguments semblent assez crédibles

Au moins, contrairement à de nombreux autres fabricants, Redmi a voulu expliquer sa décision, déclarant que cette stratégie est due au fait qu’ils ne peuvent pas répondre aux besoins et aux exigences de tous leurs clients et utilisateurs avec une seule génération annuelle d’appareils.

Ainsi, Lu Weibing prévoit déjà que dans les années à venir, nous verrons chaque année deux itérations du Redmi le plus représentatif, à commencer par ceux qui sont sans aucun doute leurs best-sellers, qui ne pourraient être que le Redmi Note.

Ils disent dans la société chinoise qu’avec le Redmi Note 10 Pro 5G, ils se sont concentrés uniquement sur les performances en publiant le chipset Dimensity 1100, donc ces Note 11 apporteront des améliorations dans des sections telles que l’affichage, la vitesse de chargement et l’expérience, même au prix de perdre performance.

Dans Redmi, il ne faut pas s’inquiéter qu’il y ait même deux générations de Redmi Note qui coexistent toujours dans les magasins, car les itérations impaires se concentreront sur l’expérience utilisateur tandis que les familles paires élèveront la barre des performances.

Dans son explication, en effet, le PDG de Redmi va plus loin, indiquant que pour eux le Redmi Note 11 seront les successeurs du Note 9, donc à la fin du premier trimestre 2022 nous devrions connaître le Redmi Note 12 comme successeurs du Note 10 cette année.

En d’autres termes, l’idée de Redmi est de servir autant d’utilisateurs que possible avec leurs différents problèmes et besoins, donc pour eux, ce n’est pas une tragédie qu’il existe différentes versions et itérations de leurs familles d’appareils, même deux générations coexistant toujours dans les étagères et les catalogues des magasins.

Vous savez, à partir de maintenant, la génération impaire du Redmi Note devrait se concentrer sur l’expérience, tandis que les générations paires offriront une avancée significative en termes de performances, avec plus de puissance et de capacités matérielles pour le jeu ou des utilisations plus extrêmes.

