Vous pouvez donc installer le Play Store (et le reste des applications Google) sur votre PC avec Windows 11

HP Chromebook x360 14c-ca0005nf Ordinateur Ultraportable Convertible et Tactile 14'' HD IPS Argent (Intel Core i3, RAM 8 Go, eMMC 128 Go, AZERTY, Chrome OS) – 50€ remboursés

Type de batterie : Polymère Li-ion à 3 cellules, 60,9 Wh Système d'exploitation Chrome OS + Clavier AZERTY Processeur Intel Core i3-10110U (fréquence de base 2,1 GHz, jusqu’à 4,1 GHz avec technologie Intel Turbo Boost, mémoire cache L3 4 Mo, 2 cœurs) Écran tactile multipoint Full HD 14 pouces (1920 x 1080), IPS, verre bord à bord, micro-bords, verre Corning Gorilla NBT, 250 nits, 45 % NTSC 8 Go de mémoire RAM DDR4-2666 MHz + Stockage : eMMC 128 Go Autonomie : jusqu'à 13h45 + Charge rapide (environ 90% de batterie en 90 minutes) | Poids : 1,65 kg Garantie limitée d'un an comprenant pièces, main d'œuvre et service d'enlèvement et de retour à l'usine