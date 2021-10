Google Stadia vous permet désormais d’essayer des jeux gratuits avant de les acheter

Hello Engineer est le premier jeu Stadia à essayer pendant 30 minutes avant de l’acheter.

Malgré toutes les critiques qu’il a reçues et qu’il continue de recevoir, Google Stadia est aujourd’hui la meilleure plateforme de jeux vidéo en streaming car il fonctionne très bien sur n’importe quel appareil, bien que l’expérience de jeu avec sa manette officielle et un Chromecast Ultra soit la meilleure. , et à chaque fois il dispose d’un catalogue de jeux plus large.

Désormais, la plate-forme de jeux en nuage de Google vient de franchir une nouvelle étape pour améliorer sa plate-forme avec l’inclusion d’une fonction qui nous permettra d’essayer gratuitement des jeux payants avant de les acheter.

Des essais de jeux gratuits arrivent sur Google Stadia

Comme nous le disent les gars de 9to5Google, le célèbre youtuber Gem a partagé une vidéo sur sa chaîne, que nous laissons sous ces lignes, dans laquelle il nous montre que Google Stadia vous permet déjà d’essayer des jeux gratuits avant de les acheter.

Le premier et le seul jeu Google Stadia qui dispose actuellement d’un essai gratuit de 30 minutes activé avant l’achat est l’un de ses jeux exclusifs, Hello Engineer. Cette nouvelle fonctionnalité nous permet de tester ce jeu, même si nous n’avons pas d’abonnement Stadia Pro, avant de payer les 19,99 euros qu’il coûte.

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran que nous vous laissons sur ces lignes, lorsque nous accédons à la page du jeu, une nouvelle section apparaît juste en dessous de la publicité Stadia Pro à travers laquelle nous pouvons accéder à un essai gratuit de 30 minutes de ce jeu . Une fois cet essai gratuit commencé, nous aurons un accès complet au jeu et nous pourrons voir le temps restant dans la barre latérale Stadia. Gardez à l’esprit que cette minuterie compte le temps écoulé depuis le début du test et non le temps de lecture réel.

Une fois ce test terminé, Google Stadia nous demandera si nous souhaitons acheter ce jeu et nous rappellera que notre progression dans le jeu sera sauvegardée si nous décidons de l’acheter.

Cette nouvelle fonctionnalité de Google Stadia nous semble vraiment utile puisqu’elle nous permet de tester un jeu payant avant de dépenser notre argent dessus.

