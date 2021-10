Ces 7 jeux Android sont tout nouveaux, téléchargez-les maintenant !

Nous vous proposons les meilleurs jeux qui ont débarqué sur Google Play ces derniers jours.

Dans le Google Play Store, il existe un grand nombre de jeux gratuits, que nous avons compilés dans ce guide complet, ainsi que des jeux payants, mais si vous en avez assez des titres habituels et que vous recherchez de nouveaux jeux pour votre smartphone, vous sont à l’endroit indiqué.

Nous avons sélectionné pour vous les X meilleurs nouveaux jeux arrivés sur la boutique d’applications Google au cours de la semaine dernière afin que vous puissiez les essayer sur votre appareil Android.

Dans cette liste, vous trouverez à la fois des jeux gratuits et payants et au cas où vous seriez intéressé par l’un de ces derniers, nous vous rappelons qu’une bonne option pour ne pas dépenser un centime pour eux est d’utiliser les applications pour obtenir un solde sur Google Play.

L’affrontement des ninjas

Ninja Chowdown est un jeu de course automobile avec de bons graphismes 2D basés sur des pixels où le personnage principal est un ninja dodu qui poursuit des beignets et pour les obtenir, il devra lancer des objets sur ses adversaires.

Ce jeu d’arcade comporte 37 niveaux pleins d’humour et d’émotion qui vous feront passer un bon moment.

Ninja Chowdown est un jeu totalement gratuit avec des publicités, que nous pouvons supprimer avec un seul paiement de 3,59 euros.

GRID Autosport édition personnalisée

Ce jeu n’est rien de plus qu’une version démo du célèbre simulateur de voiture composé de trois courses, à travers laquelle nous pouvons vérifier s’il vaut la peine de déverrouiller l’une des sections de ce jeu ou, même, d’acquérir le jeu complet, qui a un coût de 7,99€.

Rubicon : une conspiration du silence

Il s’agit d’un jeu d’aventure divertissant sur les lanceurs d’alerte dans lequel, via l’interface d’un téléphone portable, nous devrons avancer dans l’histoire, ce qui est suffisamment intéressant pour y jouer plusieurs fois.

Rubicon : une conspiration du silence est un jeu qui a normalement un coût de 5,49 euros, mais maintenant nous pouvons l’obtenir, pour une durée limitée, pour seulement 4,19 euros.

Paysagiste

Townscaper est un jeu, dont nous avons déjà parlé précédemment, dans lequel nous devrons construire nos propres villes de style méditerranéen comme nous le souhaitons, pouvant même construire des bâtiments flottants.

Il s’agit d’un jeu payant qui coûte 5,49 euros, mais il vaut chaque euro qu’il coûte car il nous procurera des heures et des heures de plaisir.

Choc cubique

Cubic Clash est le dernier titre gratuit du développeur Boltrend Games et dans celui-ci, nous devrons défendre nos tours et détruire celles de nos adversaires en utilisant nos cubes, qui peuvent être améliorés et monter de niveau.

Cubic Clash est un jeu gratuit avec un grand nombre d’achats in-app allant de 1,09 € à 109,99 €.

Guerre épique : Trônes

Epic War: Thrones est un jeu de stratégie avec de très bons graphismes dans lequel nous devrons sauver notre dynastie afin de fonder un nouvel empire.

Comme dans le cas précédent, Epic War: Thrones est un jeu gratuit qui regorge d’achats intégrés allant de 1,09 euros à 109,99 euros.

NBA MAINTENANT 22

Le dernier des meilleurs nouveaux jeux sur le Play Store est NBA NOW 22, un titre qui présente les vrais noms des équipes et de presque tous les joueurs de la NBA.

Dans NBA NOW 22, nous pourrons obtenir les joueurs les plus remarquables de la meilleure ligue de basket-ball du monde, former un 5 de luxe et affronter d’autres joueurs du monde entier.

NBA NOW 22 est un jeu gratuit avec des achats intégrés allant de 0,99 € à 99,99 €.

