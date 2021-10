HTC continue de lui claquer la queue : voici ses nouveaux True Wireless Earbuds

Le HTC taïwanais résiste à la chute, et voici une nouvelle tentative avec ces True Wireless Earbuds qui offrent ANC, résistance IPx5 et 30 heures d’autonomie.

Lorsque HTC était un gros bonnet dans l’industrie mobile, tous ses lancements et présentations étaient considérés comme de grandes nouvelles dans le monde entier. Cependant, le profil et l’aura avant-gardiste de HTC ont radicalement changé il y a quelque temps, et nous assistons aujourd’hui à sa énième tentative de revenir sur le devant de la scène avec une annonce plutôt inaperçue.

En fait, ce n’est pas un smartphone comme le Desire 21 Pro 5G qui a été lancé en début d’année, et nous ne sommes même pas avant ses premiers écouteurs sans fil, donc ces nouveaux écouteurs HTC True Wireless ne serviront probablement pas non plus à la signature La Taïwanaise redevient trop visible.

En tout cas, le nouveau pari de HTC est plutôt bon compte tenu de sa concurrence, en proposant une suppression active du bruit et un son de qualité à un prix attractif, sans perdre des fonctionnalités importantes comme la résistance IPx5 pour faire de l’exercice avec un casque ou l’autonomie qui promet d’aller jusqu’à 30 heures si nous ajoutons les milliampères du boîtier de charge.

HTC revient au trou avec les pires chiffres de son histoire

Les nouveaux écouteurs vrai sans fil de HTC convainquent, bien qu’ils ne se démarquent pas d’une mer d’options attrayantes

Le nouvel engagement de HTC en faveur de l’audio sans fil est intéressant, puisque ce type d’écouteurs est désormais devenu l’accessoire vedette de nos smartphones, et non plus l’audio-jack dans la plupart des cas.

Ce n’est pas en vain que ces True Wireless Earbuds de HTC offrent un design renouvelé avec des commandes tactiles sur les écouteurs, ajoutant à l’ensemble une suppression active du bruit et une suppression du bruit environnemental, qui, avec un son qui promet de la qualité, nous permettrait de profiter de notre musique ou appels sans distractions majeures.

De plus, si on veut faire du sport avec eux, ils certifient leur résistance aux liquides avec un sceau IPx5, le tout dans une taille contenue et confortable aussi bien pour les écouteurs, qui pèsent 4,5 grammes, que pour l’étui de recharge.

Cet étui dispose d’une batterie de 400 mAh, les écouteurs peuvent donc continuer à fonctionner pendant 30 heures, si l’on ajoute les 6 heures d’autonomie des écouteurs eux-mêmes plus 24 heures supplémentaires ajoutées par la charge disponible dans la boîte de transport.

Ils sont universels pour que nous puissions les utiliser à la fois avec les iPhones Android et Apple, et ils ont une connectivité Bluetooth 5.0 basse consommation ajoutant une fonction curieuse, qui dans ce cas nous permettra de coupler les deux écouteurs séparément chacun à un smartphone, toujours que nous avoir une séparation suffisante pour éviter une connectivité stéréo au mobile principal.

Écouteurs HTC True Wireless, prix et lancement

Les nouveaux écouteurs TWS du taïwanais HTC sont déjà disponibles sur certains marchés, dont l’Espagne, et peuvent être achetés sur la boutique en ligne du constructeur au prix de lancement très compétitif de 84 euros.

Ils sont disponibles en noir ou en blanc, avec des expéditions dans les prochains jours et, oui, la nécessité d’ajouter un peu plus de 19 euros pour le coût de ladite expédition à nos domiciles.

Les 7 écouteurs totalement sans fil les plus intéressants

Rubriques connexes : écouteurs, HTC, appareils portables