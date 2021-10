Vous pouvez désormais transférer vos chats WhatsApp de l’iPhone vers n’importe quel mobile Android

Cette nouvelle fonctionnalité n’est disponible que pour les appareils Android 12.

Après le Galaxy Unpacked dans lequel Samsung a annoncé la troisième génération de ses terminaux pliables, les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, WhatsApp a confirmé qu’il était déjà possible de transférer notre historique de chat entre un terminal Android et un iPhone, mais uniquement pour les appareils du géant coréen.

Maintenant, nous venons d’apprendre que cette limitation n’existe plus, car il est déjà possible de transférer nos chats WhatsApp d’un iPhone vers n’importe quel mobile Android.

Ainsi, vous pouvez transférer vos chats WhatsApp d’iOS vers Android

Google lui-même a confirmé dans son blog officiel que, grâce à une étroite collaboration avec l’application de messagerie appartenant à Facebook, ils ont développé une série de fonctions pour faciliter le passage de l’iPhone à Android.

WhatsApp pourrait demander aux utilisateurs de vérifier leur identité pour effectuer des paiements

Le plus important de tous est celui qui nous permettra de transférer tout l’historique des discussions WhatsApp d’un iPhone vers n’importe quel terminal Android et pas seulement vers un mobile Samsung comme c’était le cas jusqu’à présent.

Afin de transférer nos chats WhatsApp d’un iPhone vers un mobile Android, nous aurons besoin d’un câble USB-C vers Lightning pour connecter les deux appareils.

Une fois connecté via ce câble, lors du processus de configuration initiale de notre mobile Android, il nous montrera un code QR que nous devons scanner avec notre iPhone pour démarrer WhatsApp sur l’appareil Apple.

Une fois cela fait, tous les chats et éléments multimédias que nous avons dans WhatsApp commenceront à être transférés de l’iPhone vers le mobile Android.

WhatsApp a 5 nouveaux packs d’stickers : entrez et découvrez-les

Nous devons garder à l’esprit que cette fonctionnalité ne sera disponible que dans le Google Pixel et dans tous les terminaux équipés d’Android 12, donc si vous avez un mobile avec Android 11, vous ne pourrez pas transférer les discussions WhatsApp depuis un iPhone avec cette procédure , mais en utilisant d’autres méthodes, que nous avons compilées pour vous dans ce guide complet.

Thèmes connexes : Applications, Applications gratuites, Réseaux sociaux, WhatsApp