La meilleure nouvelle de One UI 4 avec Android 12, en vidéo

Samsung Galaxy Z Fold3 5G - 256Go - Smartphone Android débloqué - Version Française - Noir

Du 27 août au 31 octobre 2021, Jusqu’à 150€ remboursés sur un ou plusieurs accessoires éligibles achetés avec un Galaxy Z Flip3 ou Z Fold3 5G (modalités dans Guide Produits et documents) Visualisation immersive - l'écran Infinity Flex de 7,6 pouces s'allume comme par magie, la caméra frontale interne, ne laissant que ce qui est à l'écran S Pen et Flex Mode - Obtenez la précision dont vous rêviez en posant le stylo sur l’écran. Vous pouvez lire un message et passer un appel vidéo en même temps avec le mode Flex qui divise l'écran en deux, vous permettant de travailler plus intelligemment Expérience multitâche - Ouvrez trois applications à l’écran, puis ouvrez-en cinq autres via une fenêtre contextuelle. Rangez des applications dans un panneau pour les ouvrir plus tard, puis regardez une vidéo, tchatez... tout cela à la fois Résistant à l'eau - La norme IPX8 signifie que vous pouvez sereinement déplier votre Galaxy Z Fold3, même sous la pluie Aluminium renforcé - L'épine dorsale de cet incroyable téléphone est un châssis en aluminium renforcé à la fois résistant et léger, 10% plus solide pour protéger les parties intérieures de la charnière, comme une armure Écran en verre ultra-mince - Le plus grand pas en avant de notre technologie d'écran pliable. Grâce à l'ajout d'une couche supplémentaire et d'un film de protection, il est 80% plus résistant qu'avant