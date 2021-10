Samsung met à jour (avec retard) l’un de ses Galaxy A les plus emblématiques

Samsung maintient en vie le support du Galaxy A7 (2018), l’un de ses téléphones coupés économiques les plus vendus, bien qu’il l’intègre dans le programme semestriel de maintenance de sécurité.

Samsung continue d’offrir des touches de cette énorme amélioration en termes de support après-vente de ses appareils Galaxy, à la fois en termes de mises à jour des terminaux eux-mêmes et dans la vitesse de ces mises à jour et aussi la transparence avec laquelle le géant sud-coréen parle de son programmes de maintenance des différentes gammes de smartphones.

Dans ce cas, nous pouvons affirmer que l’un de ses téléphones coupés économiques 2018, un Galaxy le plus vendu qui a déjà trois ans de vie, gardera son support de mise à jour actif pendant un certain temps, car comme vous le verrez, le Samsung Galaxy A7 (2018) vient de recevoir la dernière mise à jour de sécurité avec les correctifs d’octobre 2021.

SamMobile nous l’a confirmé, nous informant que cette mise à jour a commencé son chemin au Brésil pour être déployée mondialement de manière échelonnée, corrigeant plus de 60 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité lors de l’utilisation de services connectés sur le smartphone.

Le Galaxy A7 (2018) lance son programme de maintenance de sécurité biannuel trois ans plus tard, maintenant mis à jour pour corriger plus de 60 vulnérabilités avec les correctifs de sécurité d’octobre 2021.

Cette nouvelle compilation répond au code du firmware A750GUBS6CUJ2, et bien que nous ne connaissions pas sa liste officielle de modifications, nous savons qu’elle inclut également les améliorations habituelles d’optimisation et de stabilité dans le logiciel de l’appareil.

Le Galaxy A7 (2018) entame ainsi son plan de maintenance semestriel, avec deux mises à jour de sécurité chaque année jusqu’à la fin du support, après en avoir déjà reçu deux mises à jour majeures d’Android avec les versions Android 9 en 2019 et Android 10 en 2020, une version dans laquelle il sera définitivement confiné.

Dans le cas où vous souhaitez forcer la mise à jour, ce qui est recommandé si vous ne l’avez pas reçu depuis quelques semaines, vous pouvez vous rendre sur le Paramètres> Mise à jour du logiciel et appuyez directement sur Télécharger et installer afin que le mobile se connecte aux serveurs Samsung et recherche automatiquement le package de mise à jour.

