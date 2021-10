Vous êtes plus rare qu’un mobile vert : realme mise sur cette couleur pour ses dernières sorties

Les utilisateurs de Realme semblent aimer la couleur « Neo Green », et le fabricant chinois veut leur faire plaisir en apportant cette finition à de nombreux autres appareils.

realme est la marque qui grandit le plus dans l’histoire des téléphones mobiles, et ce n’est sûrement pas par hasard mais en sachant comment le faire, d’une part en copiant la stratégie de Xiaomi avec Redmi et d’autre part en écoutant le marché et en proposant aux utilisateurs de leur vendre ce qu’ils recherchent vraiment.

En fait, ce mouvement que GizmoChina nous a dit il y a quelques heures sert d’exemple parfait d’écoute des utilisateurs, car il semble que les clients realme aiment la finition Néo Vert du realme GT Neo2, et la marque veut vous faire plaisir.

C’est en effet ainsi que les nouvelles éditions du realme Watch T1 et du realme Buds Air 2 sont annoncées en tonalité Néo Vert, qui sera bientôt étendu à de nombreux autres appareils du fabricant chinois à commencer par le realme Pad et le realme Book.

Si vos clients aiment le vert, faire vraiment de votre finition ‘Neo Green’ une priorité numéro un… Est-ce un bon moyen de faire plaisir à vos utilisateurs ou non ?

La nouvelle n’est pas seulement une rumeur infondée, puisque c’est Madhav Sheth lui-même, ancien PDG de realme et maintenant également président de realme International Business Group, qui après avoir précisé comment nous devrions choisir l’un de ses smartphones nous montre maintenant une photo d’un lot des produits de votre entreprise en un Néo Vert très attrayant, ce qui leur va très bien.

Sur la photo, nous pouvons voir, en fait, le realme GT Neo2, Buds Air 2, les bracelets Watch T1, le realme Buds Wireless 2 Neo, le realme Pad et le realme Book avec la souris realme Wireless Mouse-Silent :

Ce n’est tout simplement pas dans vos roues ou dans les airs, c’est dans notre Air 2.

Voici la gamme de tous nos produits VERTS. Choisissez votre favori. https://t.co/0yyYNC6BdH pic.twitter.com/04OsyfSm6R – Madhav Sheth (@ MadhavSheth1) 22 octobre 2021

Nous vous confirmons donc que le realme Pad, disponible jusqu’à présent en Or véritable et Vrai gris, pourra être acheté très prochainement en vert pour correspondre aux appareils les plus recherchés du constructeur chinois, qui va également s’étoffer avec ce Néo Vert couleurs actuelles Vrai bleu et Vrai gris du livre realme.

Pour l’instant, nous ne savons pas quand tous ces appareils seront disponibles dans leur nouvelle couleur verte, mais nous savons qu’ils connaîtront au moins un succès sur les marchés asiatiques, nous supposons donc qu’ils commenceront leur voyage en Chine puis atteindront d’autres régions. .

Il est probable qu’elles deviendront des éditions limitées à certains pays, même si en tout cas on apprécie que des fabricants comme Realme soient attentifs aux goûts de leurs utilisateurs et veuillent faire preuve de créativité avec les couleurs pour rendre toute leur gamme homogène.

