4 applications pour savoir à quoi ressemblera votre enfant ou votre bébé

Enceinte? Si la réponse est oui, vous vous demandez sûrement à quoi cela ressemblera ? Dans tous les cas, ces applications vous aideront à découvrir le futur visage de votre bébé.

Vous voulez savoir à quoi ressemblera votre bébé ? Avec les applications Android il est possible de se faire une idée des traits et des traits du visage de votre enfant sans avoir à attendre 9 mois.

L’arrivée d’un bébé dans la famille est une nouvelle qui génère beaucoup d’émotion et de bonheur parmi la famille et les amis, surtout lorsqu’il s’agit de chercher un nom ou de l’intrigue de connaître le sexe du nouveau membre et à qui il ressemblera.

Grâce aux progrès de la technologie, il est aujourd’hui possible visualiser tout le corps et même regarder de près le le visage de votre bébé avec les échographies 3D et 4D.

Heureusement, il existe quelques applications pour Android qui peuvent vous aider à suivre votre grossesse et à savoir à quoi ressemblera votre enfant ou votre bébé avant la naissance à travers le mélange ou les combinaisons de photographies des parents. Bien que rien de tout cela ne soit sécurisé à 100%, ces outils seront amusants à essayer.

À quoi ressemblera mon bébé avec les photos des parents : les meilleures applications Android

BabyMaker: predict the baby’s face

Future Baby Generator: an application to create babies

Baby Maker: Predict the future face of the baby

Baby Creator: Generator of future baby

La vérité est que Android Cela ne cesse de nous étonner, puisque nous avons une liste d’applications variées à la fois pour essayer des coupes de cheveux avec votre mobile, des jeux de divertissement, pour apprendre et même pour savoir à quoi ressemblera votre futur bébé.

BabyMaker est une application pour savoir à quoi ressemblera votre futur bébé

Est-ce que le désir de savoir te tue à quoi ressemblera ta nouvelle progéniture? Ensuite Babymaker est l’application idéale pour vous. Cet outil utilise les dernières technologie avec Intelligence Artificielle qui permet d’adapter le traits du visage parental à travers de algorithmes avancés.

Une fois l’analyse correspondante effectuée, elle vous donnera plusieurs options avec des visages qui ressemblent au visage possible de votre bébé, en suivant les code génétique et ratios héréditaires.

Bien que nous sachions clairement que les résultats ne sont pas entièrement fiables, plus de 10 millions d’utilisateurs Ils leur assurent que c’était très utile, surtout pour s’amuser et rire pendant un moment avec des visages.

Générateur de bébé du futur : un créateur de bébé

Générateur de futur bébé est un autre merveilleux outil de poche qui vous fera découvrir les futur visage de votre bébé. Il est disponible sur Google Play et entièrement gratuit.

ça marche avec technologie de reconnaissance faciale en utilisant des photos de parents rapidement et facilement. C’est très drôle, divertissant et vous fera sûrement rire quelques fois.

Pour tester l’application il vous suffit de sélectionner une photo avec les visages de maman et papa dans la galerie de votre mobile puis d’appuyer sur le bouton « Futur générateur de bébé » et attendez que la magie commence. À la fin du scan, il vous donnera de très bons résultats. Si tu veux savoir à quoi ressemblera votre enfant ou votre bébé, cette application est une bonne option pour vous.

Cette application analyse deux visages et produit des images de bébés

Neuf mois est le délai estimé pour l’arrivée de votre bébé, mais nous savons que la curiosité nous envahit parfois. Pour ce genre de situations, Android a l’application disponible Baby Maker : Prédisez le futur visage du bébé.

C’est un outil avec technologie de pointe et IA qui est chargé d’effectuer une numériser vers les photos des futurs parents, et par les traits ou d’autres caractéristiques offrent résultats avec le visage de bébé.

Pour garantir de bons résultats, il est nécessaire que les photographies sélectionnées, tant de papa que de maman, soient lisible, de face, sans lunettes, sans barbe ni moustache.

L’une des meilleures options pour savoir à quoi ressemblera votre enfant ou votre bébé

Cette application est gérée sous un technologie avancée et cela comprend également Intelligence Artificielle (IA) reconnaissance faciale, dont la fonction et l’objectif principaux sont analyser les visages des parents et prédire à quoi ressemblera votre enfant ou votre bébé.

Créateur de bébé : Générateur de futur bébé utilise deux options qui peuvent être très utiles et amusantes. Tout d’abord, l’application va créer un bébé pour vous et deuxièmement, il vous donnera un pourcentage de correspondance. C’est une bonne nouvelle, puisqu’en plus de proposer plusieurs options, elle vous indique à quel point elle sera similaire à la mère ou au père.

Comme vous le verrez, ce sont des applications que vous pouvez trouver sur Google Play et qui vous aideront à savoir comment va ton fils ou ton bébé. Ils ont tous une interface très colorée et facile à utiliser. Qu’est-ce que tu attends? Surprenez votre partenaire avec une photo de votre futur bébé !

