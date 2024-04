Problèmes avec WhatsApp sur Android Auto avec la dernière mise à jour : il est impossible d’envoyer des messages

De nombreux utilisateurs d’Android Auto se plaignent de ne pas pouvoir envoyer de messages, bien qu’ils puissent au moins les recevoir

Utilisez-vous WhatsApp sur Android Auto? Vous pourriez avoir des problèmes avec la plateforme de messagerie ces jours-ci

Android Auto rencontre des problèmes avec WhatsApp. De nombreux utilisateurs du système d’exploitation pour voitures se plaignent du mauvais fonctionnement de l’application de messagerie dans leur véhicule. Le problème réside dans l’envoi d’un message qui ne s’envoie pas. Lors de l’envoi, il est théoriquement envoyé, mais lors de la vérification du chat où il aurait dû être fait, il n’apparaît pas.

Problèmes d’envoi de messages

Le problème a été signalé sur Internet dans les forums Google et Reddit. Les utilisateurs touchés ont commenté ce qui leur arrive, étant un problème commun pour tous: l’impossibilité d’envoyer des messages. La personne concernée envoie un message, mais celui-ci n’est jamais envoyé, même si la version Android Auto de WhatsApp affirme le contraire. Par conséquent, si cela vous arrive également, sachez qu’il s’agit d’une erreur généralisée.

Il semble que cela n’affecte pas tous les utilisateurs du système d’exploitation, mais suffisamment pour qu’il s’agisse d’un problème généralisé. Ni Google ni WhatsApp ne se sont prononcés à ce sujet, donc pour le moment, les utilisateurs devront envoyer des messages par téléphone; cependant, n’oubliez pas que cela n’est possible que lorsque c’est sûr et légal, non seulement pour éviter les accidents, mais aussi les amendes.

D’autre part, ce qui peut être fait est de continuer à recevoir des messages. Ceux-ci peuvent être lus comme d’habitude. Par conséquent, ce qui nous empêche de communiquer avec ce problème, ce n’est pas de recevoir des communications.

En ce qui concerne la cause du problème, il semble qu’il n’ait été causé par aucune version spécifique d’Android Auto. Pour le moment, il a été impossible d’identifier la cause, mais chez de nombreux utilisateurs, il est apparu à partir de la dernière mise à jour de WhatsApp. L’erreur constitue un obstacle considérable, car la plateforme de messagerie est l’une des plus utilisées sur Android Auto, bien qu’elle puisse prendre en charge d’autres applications telles que Telegram, Google Messages ou Facebook Messenger.